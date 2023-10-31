Лучшая растяжка для всего тела: как стать гибкой за 9 минут

Тренер рассказала, зачем нужна растяжка, и показала замечательные упражнения, которые максимально быстро приведут к нужному результату.

https://glavred.info/sport/luchshaya-rastyazhka-dlya-vsego-tela-kak-stat-gibkoy-za-9-minut-10512982.html Ссылка скопирована

Тренер показала лучшую растяжку на все тело за 9 минут/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Растяжка – одна из самых полезных тренировок. Ее можно делать как после того, когда вы позанимались спортом, так и просто как отдельный вид физических упражнений, направленный на улучшение гибкости тела. Но как правильно растягиваться, чтобы получить максимальный эффект, но при этом не "переусердствовать" и не навредить себе?

Фитнес-тренер Анита Луценко показала самые лучшие упражнения для растяжки , которые займут у вас всего 9 минут в день.

При этом такие упражнения подойдут и как упражнения на растяжку для начинающих, и как занятия для более спортивных людей, которые уже длительное время регулярно устраивают себе физические нагрузки.

Тренер отметила, что чем моложе человек, чем легче для него делать растяжку. Поэтому она советует сохранить эту гибкость с помощью регулярных специальных упражнений на растяжку. Кроме этого, такие упражнения станут еще и отличным способом, как расслабить тело.

"После тренировки часто хочется расслабиться и растянуться. Если вы любитель простых качественных тренировок, не забывайте, что растяжка не только развивает гибкость, но и снимает зажимы. После работы часто болит шея, есть перекос в мышцах, суставах, позвоночнике – во время растяжки это всё понемногу меняется. Стараемся максимально получить удовольствие от этой тренировки, правильно дышим, прислушиваемся к своему телу", – дала наставления перед тренировкой Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальную танцевальную тренировку на 7 минут – тренер рассказала, как похудеть дома с помощью танцев. Такую зарядку нужно делать через день, чтобы добиться наилучшего результата.

Также ранее тренер показала, как сделать "ленивую зарядку", не вставая с постели. Простые 7 упражнений можно выполнять, лежа на кровати или диване. Это идеальный способ выполнить комплекс упражнений, даже не отрываясь от своего телефона.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.