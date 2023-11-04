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Запутанная осенняя загадка: лишь самые внимательные за 7 секунд найдут солнышко

Алёна Воронина
4 ноября 2023, 06:55
Насекомое спряталось среди разнообразных осенних предметов.
Божья коровка, оптическая иллюстрация
Нужно найти солнышко на картинке за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Главред

Если регулярно разгадывать разнообразные головоломки и оптические иллюзии, со временем можно натренироваться так, что они просто будут "отскакивать от зубов", и времени на решение каждой из них потребуется всё меньше и меньше. Один из видов подобных загадок – поиск спрятанного предмета, животного или человека на картинке. Такие загадки тренируют нашу внимательность и учат видеть даже те детали, на которые раньше мы могли не обратить внимание.

Следующая загадка может заставить ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти солнышко среди осенних предметов.

Заметить маленькую букашку среди такого количества объектов, которые будут отвлекать внимание, будет непросто. А еще сложнее будет справиться с этой загадкой из-за установленного ограничения во времени – насекомое нужно найти всего за 7 секунд.

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Не стоит легкомысленно думать, что это достаточное количество времени для такой задачи, ведь когда вы начнете поиски, станет понятно, что этого времени может оказаться недостаточно.

Попробуйте внимательно осмотреть все присутствующие на картинке объекты и отыскать там спрятанное солнышко, и еще и уложиться в такой короткий промежуток времени.

Оптическая иллюзия
Нужно найти солнышко на картинке за 7 секунд/ unsplash.com

Когда справитесь с загадкой, можете предложить ее своим родным и друзьям – возможно они также захотят проверить свою внимательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Солнышко спряталось за тыквой/ unsplash.com

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 1991 среди множества цифр. Всего за 20 секунд разглядеть, где же спряталось нужное число, будет непросто, ведь искать придется не только по горизонтали и вертикали.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти число 362 среди 352. От количества чисел на картинке просто глаза будут разбегаться. Поэтому разгадать загадку всего за 8 секунд смогут лишь самые сильные.

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