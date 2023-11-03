Почему неправильно говорить "зеркало": существует единственный правильный вариант

Часто это суржиковое слово само "просится" на язык, и есть риск допустить ошибку, ведь неправильный вариант очень похож на правильный.

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Почему неправильно говорить "зеркало"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Этот предмет есть у каждого дома, ведь большинство из нас привыкли смотреть в него, собираясь выходить из дома, надевая новое платье/ костюм или просто так любое количество раз в течение дня. Но нередко в названии этого слова допускают ошибку – достаточно пропустить всего одну букву, и правильный вариант слова в тот же миг превращается в суржик.

Стоит избегать суржикового слова "дзеркало", которое пришло в украинский язык как дословный перевод с русского языка, а взамен использовать правильный вариант – "дзеркало". Эти слова легко перепутать, ведь они отличаются всего одной буквой.

В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) подается следующее объяснение слова "дзеркало": "отшлифованная поверхность, отражающая предметы, которые перед ней находятся, а также специально изготовленный предмет с такой поверхностью".

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Словом "дзеркало" в переносном смысле также называют спокойную, блестящую поверхность воды.

Согласно словарю, это слово также можно использовать в переносном смысле, когда мы говорим о том, что что-то является отражением каких-либо явлений, процессов и т.п. Например: "Народна творчість завжди була, є і, розуміється, буде вірним дзеркалом народного життя, правдивим літописом історичних подій" (Максим Рыльский, III, 1955, 151).

Ранее мы рассказывали, почему нельзя употреблять слово "бабушка". На самом деле слово "бабушка" – это суржик, который образовался от дословного перевода с русского языка. Стоит заменить это слово одним из нескольких правильных вариантов.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "гладити одяг". Фраза, которую мы довольно часто слышим в речи, на самом деле является суржиком.

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