Почему нельзя употреблять слово "бабушка": стоит говорить благозвучный аналог

Когда мы говорим об одном из самых родных нам людей, то можем ошибочно употреблять слово "бабушка". Именно такой вариант использования этого слова можно часто услышать в разговоре с родными и знакомыми, когда они рассказывают о маме своей мамы или своего папы.
Но не все догадываются, что такое слово на самом деле является суржиком. Оно часто встречается в речи из-за дословного перевода с русского языка. Ведь именно в русском языке используется вариант "бабушка".
В украинском языке правильно говорить "бабуся". Как отмечается в Академическом толковом словаре (СУМ), слово "бабуся" является ласкательным к слову "баба", которое означает "мать отца или матери; старая возрастом женщина".
Также в словаре приводятся следующие примеры использования слова "бабушка" в украинской литературе:
- "Взяла зілля, поклонилась: – Спасибі, бабусю!"(Шевч., И, 1951, 52);
- ""- Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки" (Мирный, II, 1954, 48);
- "За дівчиною чимчикувала стара бабуся" (Ле и Лев., Юж. Запад, 1950, 357).
В словаре также приводятся еще два варианта, как можно перевести слово "бабушка" на украинский язык: "бабця" и "бабуня".
Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "гладити одяг". Фраза, которую мы довольно часто слышим в речи, на самом деле является суржиком.
Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "ножниці". Слово, которое мы довольно часто слышим во время разговоров с другими людьми, на самом деле суржик.
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