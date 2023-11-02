УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему нельзя употреблять слово "бабушка": стоит говорить благозвучный аналог

Алёна Воронина
2 ноября 2023, 23:44
Слово "бабушка" – это суржик, который образовался от дословного перевода с русского языка. Стоит заменить это слово одним из нескольких правильных вариантов.
Украинский язык, бабушка
Почему нельзя употреблять слово "бабушка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда мы говорим об одном из самых родных нам людей, то можем ошибочно употреблять слово "бабушка". Именно такой вариант использования этого слова можно часто услышать в разговоре с родными и знакомыми, когда они рассказывают о маме своей мамы или своего папы.

Но не все догадываются, что такое слово на самом деле является суржиком. Оно часто встречается в речи из-за дословного перевода с русского языка. Ведь именно в русском языке используется вариант "бабушка".

В украинском языке правильно говорить "бабуся". Как отмечается в Академическом толковом словаре (СУМ), слово "бабуся" является ласкательным к слову "баба", которое означает "мать отца или матери; старая возрастом женщина".

видео дня

Также в словаре приводятся следующие примеры использования слова "бабушка" в украинской литературе:

  • "Взяла зілля, поклонилась: – Спасибі, бабусю!"(Шевч., И, 1951, 52);
  • ""- Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки" (Мирный, II, 1954, 48);
  • "За дівчиною чимчикувала стара бабуся" (Ле и Лев., Юж. Запад, 1950, 357).

В словаре также приводятся еще два варианта, как можно перевести слово "бабушка" на украинский язык: "бабця" и "бабуня".

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "гладити одяг". Фраза, которую мы довольно часто слышим в речи, на самом деле является суржиком.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "ножниці". Слово, которое мы довольно часто слышим во время разговоров с другими людьми, на самом деле суржик.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык интересные новости
Реклама

Главное за день

"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

23:54 Украина
Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

21:38 Мир
"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

21:06 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:54

"Простой зимы не может быть": Данилов предупредил о вероятности блэкаутов

23:44

Почему нельзя употреблять слово "бабушка": стоит говорить благозвучный аналог

23:05

Удивительная оптическая иллюзия: только люди с высоким IQ найдут колокольчик

22:48

"До последнего обороняли": боец спецназа рассказал о смертельно опасном бою, где участвовал Буданов

22:47

Только люди с орлиным зрением найдут 1991 среди множества цифр: загадка повышенной сложности

После смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - ЖирновПосле смерти Путина в России начнется религиозная гражданская война - Жирнов
22:28

Россияне вводят резервы: генерал-разведчик сообщил о новой угрозе на фронте

22:28

В гордом одиночестве: Алла Пугачева вернулась в РФ - росСМИ

21:55

Арестович дал за границей интервью росСМИ и собрался уйти в оппозиционеры

21:38

Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

Реклама
21:36

Дмитрий Дикусар признался, что для него на войне самое сложное

21:21

Звезда "Игры престолов" захотел сыграть в кино легендарного Владимира Ивасюка

21:06

"Теряют контроль и отступают": Зеленский сообщил о важной победе Украины

20:38

Украинцы в массовом порядке через суд повышают свои пенсии: что случилось

20:02

Тяжелобольной украинский ведущий попросил фанатов "не отпевать его"Видео

19:58

Скончался легендарный украинский телеведущий и актер

19:45

Кто попал в "черный список": США объявили о новом пакете санкций

19:32

Зальет дождями и ворвется мощный ветер: в Украину врывается шторм

19:15

Вы будете поражены: стало известно, почему кошка спит рядом с человеком - 5 причин

19:10

Туманное будущее Арестовичамнение

19:00

"Он меня никогда не услышит": Козловский злобно раскритиковал Кондратюка

Реклама
18:22

Почему планеты круглые, а астероиды нет: новая тайна космоса раскрытаВидео

18:19

"Шли несколькими колоннами": враг изменил тактику и готовит штурм важного города

18:02

Маша Ефросинина показала чувственную съемку топлесВидео

17:36

Любовный гороскоп на ноябрь: Тельцам – потеря, Раку - чувства

17:04

Выйти из тупика и перейти к маневренной войне: в ОП назвали главные условия

16:51

Будут страдать: у Зеленского сообщили о последствиях для России из-за обстрелов

16:45

Что можно сделать с твердым авокадо: девушка удивила лайфхаком с кипятком

16:22

"Со временем решится": путинистка Таня Буланова испугалась ехать на Донбасс

16:14

В Крыму паника: в ВМС сообщили о последствиях нового удара по кораблю РФ

16:12

Почему мы падаем во сне: объяснение проще, чем кажется

16:02

Чем мыть пол, чтобы был чистым: девушка рассказала, что поможет убирать реже

15:59

На ТОП-генерала РФ открыли охоту: по штабу оккупантов ударили по наводке – СМИ

15:49

"Антивоенный" Ургант признался в любви РоссииВидео

15:41

Как на 50% меньше платить за отопление: эксперт удивил простым секретом

15:36

Только гений сможет увидеть ответ: нужно найти число 248 за 6 секунд

15:32

Почему нельзя сидеть в туалете с телефоном: врач назвал плачевные последствияВидео

15:26

Дочь Заворотнюк наконец-то прокомментировала состояние актрисы

14:58

Звезда игры престолов через 2 месяца после развода завела роман с аристократом

14:58

Мыл туалеты в Германии: друг Винника раскрыл неожиданные подробности об артисте

14:54

Зачем умные люди льют в обувь перекись водорода

Реклама
14:54

Обещанные Западом F-16 будут менее эффективными: Залужный назвал причину

14:50

СБУ разоблачила псевдорелигиозную секту АллатРа на пророссийской деятельностиФото

14:45

Беглянка Повалий рассказала, как общается с родным сыном

14:38

Как жарить курицу на сковороде, чтобы не прилипала: Клопотенко раскрыл секрет

13:55

"Я готов, что мне выдадут повестку": звезда "Волонтеров" высказался о мобилизации среди звездВидео

13:50

Украинские военные ликвидировали российский штурмовик СУ-25 в Донецкой области

13:44

Как защитить зеркала от дождя: эксперт по автомобилям показал копеечный трюк

13:41

Будьте начеку: 5 признаков, что вас хотят ограбить

13:38

"Мясные штурмы" РФ под Авдеевкой: в ВСУ раскрыли новую тактику оккупантов

13:36

Спорт или питание – что важнее: тренер назвала единственную правильную формулу похуденияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять