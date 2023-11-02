Почему нельзя употреблять слово "бабушка": стоит говорить благозвучный аналог

Слово "бабушка" – это суржик, который образовался от дословного перевода с русского языка. Стоит заменить это слово одним из нескольких правильных вариантов.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-upotreblyat-slovo-babushka-stoit-govorit-blagozvuchnyy-analog-10513600.html Ссылка скопирована

Почему нельзя употреблять слово "бабушка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Когда мы говорим об одном из самых родных нам людей, то можем ошибочно употреблять слово "бабушка". Именно такой вариант использования этого слова можно часто услышать в разговоре с родными и знакомыми, когда они рассказывают о маме своей мамы или своего папы.

Но не все догадываются, что такое слово на самом деле является суржиком. Оно часто встречается в речи из-за дословного перевода с русского языка. Ведь именно в русском языке используется вариант "бабушка".

В украинском языке правильно говорить "бабуся". Как отмечается в Академическом толковом словаре (СУМ), слово "бабуся" является ласкательным к слову "баба", которое означает "мать отца или матери; старая возрастом женщина".

видео дня

Также в словаре приводятся следующие примеры использования слова "бабушка" в украинской литературе:

"Взяла зілля, поклонилась: – Спасибі, бабусю!"(Шевч., И, 1951, 52);

""- Чи воли, бабусю, говорять?.. – питає Чіпка в Оришки" (Мирный, II, 1954, 48);

"За дівчиною чимчикувала стара бабуся" (Ле и Лев., Юж. Запад, 1950, 357).

В словаре также приводятся еще два варианта, как можно перевести слово "бабушка" на украинский язык: "бабця" и "бабуня".

Ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "гладити одяг". Фраза, которую мы довольно часто слышим в речи, на самом деле является суржиком.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "ножниці". Слово, которое мы довольно часто слышим во время разговоров с другими людьми, на самом деле суржик.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.