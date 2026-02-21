"Подыгрывают агрессору": в МИД жестко поставили на место Орбана и Фицо

Главное:
- Правительства Венгрии и Словакии подыгрывают агрессору
- Украина предложила альтернативные пути решения вопроса
Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в отношении энергоснабжения между нашими странами, заявил МИД Украины.
"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона. Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", - говорится в заявлении МИД Украины.
Министерство также подчеркивает в заявлении, что постоянно коммуницирует с представителями Европейской Комиссии по вопросу повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных Россией.
"Мы также уведомили о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" правительства Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются работы по обеспечению безопасности и стабилизации. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны", - отметили в МИД.
В заявлении также подчеркнуто, что Украина является надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.
"В то же время, в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", - предупредил МИД Украины.
"Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, а точно не в Киев", - отмечено в заявлении.
Что предшествовало
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул ультиматум Украине и начал откровенный энергетический шантаж.
Он заявил, что Будапешт может принять решение о прекращении поставок Украине электроэнергии, если она не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если Украина не возобновит поставки нефти через нефтепровод Дружба до понедельника, его страна в тот же день прекратит экстренные поставки электроэнергии для стабилизации украинской энергосистемы.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ одним ударом перекрыли поток нефти РФ в Венгрию. Венгрия обвинила Украину в "попытке втянуть" Будапешт в войну.
Как сообщал Главред, ранее Орбан пожаловался Трампу после удара по "Дружбе". Дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал новое резкое заявление по Украине. В своем видеообращении он обвинил украинских военных в якобы жестких угрозах в адрес Венгрии и предположил, что ВСУ могут оказаться у восточных границ его государства.
О персоне: Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
