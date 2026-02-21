Укр
Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Кристина Трохимчук
21 февраля 2026, 10:32
Никита Панфилов 7 лет прожил в Украине.
Михаил Жонин и Никита Панфилов - сериал
Михаил Жонин и Никита Панфилов - сериал "Пес" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Михаил Жонин, zvezdi_info

Украинский актер театра, кино и дубляжа Михаил Жонин раскрыл позицию российского актера Никиты Панфилова, с которым семь лет снимался в сериале "Пес". В интервью Алине Доротюк Жонин рассказал о разговоре с российской звездой после начала полномасштабного вторжения.

По словам Михаила, он решил позвонить коллеге и лично поинтересоваться, что тот думает о происходящем в Украине. Услышав, что над домом Жонина летают российские ракеты, Панфилов посоветовал не лезть в эту тему, поскольку это "политика". Такие слова возмутили актера — он высказал все, что думал, и положил трубку.

Никита Панфилов - позиция
Никита Панфилов - позиция / фото: imdb.com

"Я говорю: "Никита, как это не лезь? Какая политика? У нас здесь ракеты, у нас здесь людей убивают. Какая политика? Я положил трубку", — признался актер.

Жонин отметил, что за семь лет жизни в Украине Панфилов успел жениться, повенчаться и крестить ребенка. Крестными родителями стали украинские коллеги со съемочной площадки. Несмотря на тесные связи с Украиной и родственников, которыми он обзавелся, Никита поверил российской пропаганде и выбрал для себя "аполитичную" позицию.

"А потом я еще с ним как-то посмотрел интервью... Он жертва пропаганды, он типа аполитичный... Он сказал: "Я уважаю своего президента". Ну, и все. С тех пор — никак. Я не понимаю, что такое аполитичный, он уважает своего президента. Когда его кумовьев обстреливают, а он аполитичный", — не скрывал негодования Жонин.

Никита Панфилов - сериалы
Никита Панфилов - сериалы / фото: imdb.com

Никита Панфилов о войне в Украине — позиция актера

Никита Панфилов с начала полномасштабного вторжения занял позицию публичного молчания. Несмотря на то что актер много лет работал в Киеве, он не сделал антивоенных заявлений и не поддержал украинских коллег, сосредоточившись на карьере в России. Стоит отметить, что артист ранее был внесен в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма.

