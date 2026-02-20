Россия готовит удар по энергетике Украины - Шмыгаль

Вы узнаете:
Пока в Украине идет работа по ликвидации последствий российских атак, страна-оккупант готовит новый удар по нашей энергетике.
Как рассказал министр энергетики Денис Шмигаль, благодаря работе ремонтных бригад и повышению температуры наблюдается тенденция к улучшению ситуации с электроснабжением.
"В то же время мы располагаем информацией о подготовке врагом новых ударов по энергетике. Поэтому задача для всех служб — не только быстрое восстановление, но и максимальная готовность к следующим вызовам", - отметил Шмыгаль.
Также он рассказал, что в Киеве над восстановлением тепло- и электроснабжения работают более 200 бригад.
"Отдельно обсудили ликвидацию последствий в Одессе, а также в прифронтовых областях — там вызовов больше всего. Работа с партнерами по поставкам оборудования идет в ежедневном режиме. По итогам визита команды Минэнерго во Францию имеем договоренности о привлечении 600 млн евро на усиление энергетической устойчивости Украины", - написал министр.
Шмыгаль также рассказал, что наши инженеры и технические специалисты уже командированы в Европу для обследования 6 станций, оборудование с которых можно в кратчайшие сроки доставить в Украину.
Где ситуация с энергообеспечением наиболее сложная: мнение эксперта
Как сообщал Главред, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что самая тяжелая обстановка сейчас наблюдается в прифронтовых областях, в частности в Одесской и Харьковской.
При этом, несмотря на регулярные удары по столице, уровень обеспечения Киева отличается от большинства других городов. Хотя в городе также сохраняются трудности, он снабжается необходимыми ресурсами лучше, чем многие другие населенные пункты.
Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.
Кроме того, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что графики почасовых отключений для населения могут стать мягче после улучшения погодных условий и с наступлением потепления.
Напомним, что ситуация со светом несколько улучшилась. Так, сегодня в Киеве применялись графики отключений до двух очередей. Однако радоваться рано, ведь впереди похолодание и угроза новых атак со стороны РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
О персоне: Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль — украинский государственный деятель, инженер-экономист, министр энергетики с 14 января 2026 года. Министр обороны Украины с 17 июля 2025 года по 13 января 2026 года. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года по 16 июля 2025 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
В 2021 году 46-летний Денис Шмыгаль вошел в список 100 самых влиятельных украинцев по версии еженедельника "Фокус". Премьер-министру отдали 7-ю строчку рейтинга. Успех Шмыгаля объясняют поддержкой Владимира Зеленского и инициативами президентского офиса.
