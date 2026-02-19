Укр
РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

Виталий Кирсанов
19 февраля 2026, 10:45
662
В пункте базирования морских носителей в Новороссийске оборудованы носители ракет "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет.
Вероятный удар ожидается в течение ближайших 48-72 часов
Вероятный удар ожидается в течение ближайших 48-72 часов / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

Кратко:

  • Вероятный удар ожидается в течение ближайших 48-72 часов
  • Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева

Российская оккупационная армия завершила подготовку к нанесению удара по территории Украины. Атака может произойти в ближайшие несколько суток. Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева. Об этом утром 19 февраля предупредил мониторинговый канал ЄРадар.

"Противник снарядил 3 дальних стратегических бомбардировщика Ту-22М3 с максимальным возможным залпом - до 9 ракет Х-22/32", - говорится в сообщении.

видео дня

Кроме того, доставлены баллистические ракеты и подготовлены к 15 пусковым установкам "Искандер-М" в Брянской области.

В пункте базирования морских носителей в Новороссийске также оборудованы носители ракет "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет.

"Вероятный удар ожидается в течение ближайших 48-72 часов. Среди приоритетных целей – ТЭЦ Киева", - говорится в сообщении.

Привлечение бортов Ту-95МС и Ту-160 пока не планируется.

"Будьте внимательны, реагируйте на сигналы воздушной тревоги, берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Инфографика: Главред

Как РФ изменит тактику обстрелов: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в 2026 году баллистические ракеты могут стать одним из ключевых инструментов террора России против Украины.

Под наибольшей угрозой окажутся регионы, попадающие в 500-километровую зону поражения, что охватывает почти всю левобережную часть страны, юг и частично север.

Эксперт отметил, что противник может расширить перечень целей и перейти к ударам по новым типам объектов неэнергетической инфраструктуры.

"В любом случае они не будут останавливаться. И они не сократят применение баллистического оружия. Наоборот, есть опасения, что в 2026 году российская баллистика станет одним из основных вызовов для Украины, потому что нужно будет найти способы противодействия этому средству террора", — подчеркнул Коваленко в интервью Главреду.

Удары РФ по Украине - последние новости

В ночь на 19 февраля российская оккупационная армия обстреляла Лозовскую громаду в Харьковской области. В результате была повреждена крупнейшая котельная Лозовой и объекты водоснабжения. Тысячи людей остались без воды и тепла.

Как сообщал Главред, вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей. После атаки дронов в одном доме выбиты окна, повреждены балконы, есть повреждения дорожного полотна и нежилого помещения.

Утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла новый ракетный удар по Украине. Ракеты заметили в Николаевской области, в Полтавской области в направлении Кременчуга, севернее Николаева в направлении Одесской области, возле Черкасс юго-западным курсом.

Другие новости:

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины новости Украины и мира ракетный удар Ракетная атака на Украину
РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

