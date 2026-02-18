Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

Мария Николишин
18 февраля 2026, 10:15
283
РФ лишь создает видимость, что якобы Кремль заинтересован в содержательных переговорах.
РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля
РФ готовит новый массированный удар / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ неоднократно наносила удары по Украине до и после крупных переговоров
  • Кремль может согласиться на еще один краткосрочный мораторий на энергетические удары
  • Это время россияне могут использовать для подготовки разрушительного удара по Украине

Страна-агрессор Россия неоднократно наносила мощные удары по Украине во время двусторонних и трехсторонних мирных переговоров. Но оккупанты воздерживаются от полного использования ударных возможностей, чтобы не разочаровать президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, россияне последовательно наносили мощные удары, состоящие примерно из 400-700 беспилотников и ракет, в дни непосредственно перед и после крупных переговоров. Например:

видео дня
  • саммит США-Россия на Аляске в августе 2025 года;
  • переговоры США-Украина в Женеве в ноябре 2025 года;
  • переговоры США-Россия в Москве в ноябре 2025 года;
  • переговоры США-Украина-Европа и США-Россия в декабре 2025 года;
  • два раунда переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби в январе и феврале 2026 года.

В ISW добавляют, что самый большой российский ударный пакет состоял из 823 БпЛА и ракет в начале сентября прошлого года. В то же время все другие атаки, которые произошли во время этих двусторонних и трехсторонних переговоров, значительно ниже этого рекорда.

"Летом прошлого года украинские чиновники предупреждали, что РФ намерена увеличить запуски до тысячи дронов в день к осени 2025 года. Впрочем, российские военные, вероятно, намеренно уменьшают количество воздушных целей во время массированных атак, чтобы сохранить видимость, что якобы Кремль заинтересован в содержательных переговорах, а также - чтобы избежать гнева Дональда Трампа", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что на текущих переговорах в Женеве будет обсужден еще один возможный краткосрочный мораторий на энергетические удары. Это время Россия может использовать для накопления беспилотников и ракет для дальнейших ударов после отмены моратория.

"Кремль может попытаться представить свое соблюдение еще одного моратория на энергетические удары как большую уступку России, готовясь нанести еще один разрушительный удар по Украине в ближайшее время", - подытожили в ISW.

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Может ли РФ применить ракету "Орешник"

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко говорил, что за несколько часов до старта переговоров в Женеве Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет о возможном ударе баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

По его словам, это форма своеобразного давления.

"Таким образом Кремль пытается сформировать атмосферу неопределенности и продемонстрировать готовность к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реальных ударов свидетельствует о том, что Россия пока ограничивается демонстративными сигналами, не переходя к практическим действиям", - подчеркнул он.

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля
Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей. После атаки дронов в одном доме выбиты окна, повреждены балконы, есть повреждения дорожного полотна и нежилого помещения.

Утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла новый ракетный удар по Украине. Ракеты заметили в Николаевской области, в Полтавской области в направлении Кременчуга, севернее Николаева в направлении Одесской области, возле Черкасс юго-западным курсом.

В частности, в ночь на 17 февраля российская армия атаковала Одессу. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - повреждены магазин и СТО.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:28Украина
РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:15Война
Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

10:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Последние новости

10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

Реклама
09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

Реклама
06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

Реклама
22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:08

Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

21:58

Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

21:51

Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоровВидео

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять