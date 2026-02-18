РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

РФ лишь создает видимость, что якобы Кремль заинтересован в содержательных переговорах.

РФ готовит новый массированный удар / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

РФ неоднократно наносила удары по Украине до и после крупных переговоров

Кремль может согласиться на еще один краткосрочный мораторий на энергетические удары

Это время россияне могут использовать для подготовки разрушительного удара по Украине

Страна-агрессор Россия неоднократно наносила мощные удары по Украине во время двусторонних и трехсторонних мирных переговоров. Но оккупанты воздерживаются от полного использования ударных возможностей, чтобы не разочаровать президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, россияне последовательно наносили мощные удары, состоящие примерно из 400-700 беспилотников и ракет, в дни непосредственно перед и после крупных переговоров. Например:

саммит США-Россия на Аляске в августе 2025 года;

переговоры США-Украина в Женеве в ноябре 2025 года;

переговоры США-Россия в Москве в ноябре 2025 года;

переговоры США-Украина-Европа и США-Россия в декабре 2025 года;

два раунда переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби в январе и феврале 2026 года.

В ISW добавляют, что самый большой российский ударный пакет состоял из 823 БпЛА и ракет в начале сентября прошлого года. В то же время все другие атаки, которые произошли во время этих двусторонних и трехсторонних переговоров, значительно ниже этого рекорда.

"Летом прошлого года украинские чиновники предупреждали, что РФ намерена увеличить запуски до тысячи дронов в день к осени 2025 года. Впрочем, российские военные, вероятно, намеренно уменьшают количество воздушных целей во время массированных атак, чтобы сохранить видимость, что якобы Кремль заинтересован в содержательных переговорах, а также - чтобы избежать гнева Дональда Трампа", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что на текущих переговорах в Женеве будет обсужден еще один возможный краткосрочный мораторий на энергетические удары. Это время Россия может использовать для накопления беспилотников и ракет для дальнейших ударов после отмены моратория.

"Кремль может попытаться представить свое соблюдение еще одного моратория на энергетические удары как большую уступку России, готовясь нанести еще один разрушительный удар по Украине в ближайшее время", - подытожили в ISW.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Может ли РФ применить ракету "Орешник"

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко говорил, что за несколько часов до старта переговоров в Женеве Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины. Мониторинговые каналы уточняли, что речь идет о возможном ударе баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

По его словам, это форма своеобразного давления.

"Таким образом Кремль пытается сформировать атмосферу неопределенности и продемонстрировать готовность к дальнейшей эскалации. В то же время отсутствие реальных ударов свидетельствует о том, что Россия пока ограничивается демонстративными сигналами, не переходя к практическим действиям", - подчеркнул он.

Ракета "Орешник" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 17 февраля российские войска атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки погибла женщина, еще шесть человек пострадали, в том числе двое детей. После атаки дронов в одном доме выбиты окна, повреждены балконы, есть повреждения дорожного полотна и нежилого помещения.

Утром во вторник, 17 февраля, РФ нанесла новый ракетный удар по Украине. Ракеты заметили в Николаевской области, в Полтавской области в направлении Кременчуга, севернее Николаева в направлении Одесской области, возле Черкасс юго-западным курсом.

В частности, в ночь на 17 февраля российская армия атаковала Одессу. В результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. В другом - повреждены магазин и СТО.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

