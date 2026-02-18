Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно и области 19 февраля
- Когда температура опустится до 15 градусов мороза
В среду, 19 февраля, на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.
На дорогах сохранится гололедица, которая будет создавать опасные условия для движения транспорта и пешеходов. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Погода в Ровно и области на 19 февраля
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -10 до -15 градусов, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В Ровно ночью синоптики прогнозируют 11-13 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов мороза. Ветер западный, скоростью 5-10 метров в секунду.
Синоптики предупреждают, что в течение суток 19 февраля на территории Ровно и области сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Какая будет погода в Украине в течение недели - прогноз синоптика
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.
По его словам, ожидается активность циклонов и устойчивые воздушные потоки с юго-западного направления.
"Из-за этого установится относительно теплая, но нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности - снег и дождь, а температура и давление будут ощутимо колебаться", - отметил Кибальчич.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.
Кроме того, в конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.
Также в ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины.
Читайте также:
- Украину снова накроют лютые морозы и снегопады: где ударит -20
- Метели и сильные снегопады: на Украину надвигается настоящий Армагеддон
- Зима продолжается: синоптик рассказала, где в Украине похолодает до -18
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред