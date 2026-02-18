Укр
Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

Инна Ковенько
18 февраля 2026, 10:35
Синоптики предупреждают об обледенении, которое создаст опасные условия для движения транспорта и пешеходов.
Прогноз погоды в Ровно и области на 18 февраля

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно и области 19 февраля
  • Когда температура опустится до 15 градусов мороза

В среду, 19 февраля, на территории Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, а ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и изморозь, что будет затруднять видимость.

На дорогах сохранится гололедица, которая будет создавать опасные условия для движения транспорта и пешеходов. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Ровно и области на 19 февраля

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -10 до -15 градусов, днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В Ровно ночью синоптики прогнозируют 11-13 градусов мороза, днем - от 2 до 4 градусов мороза. Ветер западный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что в течение суток 19 февраля на территории Ровно и области сохранится гололедица. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Какая будет погода в Украине в течение недели - прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать неустойчивая и влажная погода с заметными колебаниями температуры и атмосферного давления.

По его словам, ожидается активность циклонов и устойчивые воздушные потоки с юго-западного направления.

"Из-за этого установится относительно теплая, но нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности - снег и дождь, а температура и давление будут ощутимо колебаться", - отметил Кибальчич.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, серия циклонов с юго-запада обусловит на Полтавщине на этой неделе неустойчивую погоду с "температурными качелями", осадками в различном фазовом состоянии и порывистым ветром.

Кроме того, в конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптиков, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

Также в ближайшие четыре дня в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Ожидается, что 18 февраля и в ночь на 19 февраля регион окажется под влиянием циклона, который будет перемещаться из Греции в центральную часть Украины.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Ровно Новости Ровенской области Погода в Ровно
