Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер назвал главный барьер в мирных переговорах.

Мэтью Уитакер надеется, что переговоры в Женеве будут продуктивными / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/mattwhitaker46, t.me/umerov_rustem

Кратко:

Территориальный вопрос остаётся главным барьером на мирынх переговорах

Необходимо выработать условия, приемлемые и для Киева, и для Москвы

Война должна завершиться, несмотря на сложность процесса

Вопросы территорий остаются ключевым барьером между Украиной и Россией на мирных переговорах и являются камнем преткновения на пути к завершению войны. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в комментарии Fox News.

Американский дипломат напомнил слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что "все сводится к одной проблеме — территориям". Однако, по словам Витакера, Вашингтон считает, что следует выработать условия, приемлемые для Киева, но которые поддержит Москва.

"Но это будет самая сложная и тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", — заявил посол.

Уитакер отметил, что война должна завершиться. Впрочем, процесс переговоров чрезвычайно сложен и запутан.

"Ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но очевидно, обе стороны должны найти способ договориться о прекращении этой войны", — добавил Уитакер.

О персоне: Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер - американский юрист и политик-республиканец, постоянный представитель США при НАТО с 2025 года во второй администрации президента Дональда Трампа, пишет Википедия. Родился в 1969 году в США. Был федеральным прокурором в штате Айова (2004–2009). В 2017 году стал руководителем аппарата генпрокурора США. В ноябре 2018 года после отставки Джеффа Сешнса был назначен исполняющим обязанности генерального прокурора при президенте Дональде Трампе. Занимал должность до февраля 2019 года, пока Сенат не утвердил нового генпрокурора. Его назначение вызвало споры, поскольку он ранее публично критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы США 2016 года.

Переговоры в Женеве - последние новости

Как писал Главред, 17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров между США, Украиной и РФ. Стороны обсуждали политический блок вопросов. Встреча должна продлиться 18 февраля.

Советники национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии наблюдали за переговорами.

Российские СМИ цитировали источник в российской делегации, заявивший, что переговоры длились шесть часов и были "очень напряженными".

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса. По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не намерен принуждать ни одну из сторон в процессе завершения российско-украинской войны соглашаться на будущее мирное соглашение.

Существует ли дедлайн по заключению мирного соглашения: мнение эксперта

У Трампа хорошо понимают, что вопрос Украины так или иначе станет одним из центральных в избирательной кампании – наряду с внутренними проблемами США, экономикой и социально-экономическим положением граждан. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"В то же время вряд ли можно говорить о каких-то действительно жестких или зафиксированных сроках. Сам Трамп неоднократно заявлял, что у него нет дедлайнов", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По словам Жовтенко, США, вероятно, хотели бы, чтобы ключевые договоренности между Украиной и Россией – при посредничестве Вашингтона – могли быть достигнуты в конце весны или в начале лета.

"В таком случае Республиканская партия и команда Трампа смогли бы летом строить свою предвыборную кампанию, опираясь на этот результат как на внешнеполитический успех", - отметил он.

У Трампа осознают: если до начала лета удалось бы склонить Россию к подписанию хотя бы каких-то договоренностей, это могло бы заставить ее отложить эти планы по летнему наступлению.

"В то же время стоит понимать, что это не окончательная позиция. Скорее всего, упомянутый дедлайн – конец весны или начало лета – мог быть озвучен американской стороной не в форме ультиматума, а как намерение или пожелание, при котором США было бы удобно и выгодно финализировать договоренности к началу лета", - объяснил экперт.

Другие новости:

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

