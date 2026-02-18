Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

Швеция официально назвала Россию главной военной угрозой.

Россия готовится к "следующей войне" - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны России

Швеция назвала Россию своей главной угрозой. Все более рискованное поведение Москвы может спровоцировать опасную эскалацию. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы военной разведки и безопасности страны.

В качестве примеров агрессивных действий России в соседних со Швецией районах, включая Балтийское море, разведка страны отметила нарушения воздушного пространства, диверсии и кибероперации, пишет Politico.

"Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и НАТО", — говорится в докладе.

Отмечается, что эта угроза "серьезная и конкретная", а действия Москвы описываются как "оппортунистические и агрессивные".

Оценка Швеции прозвучала после того, как на прошлой неделе Служба внешней разведки Эстонии в своем ежегодном обзоре назвала Россию "опасной, несмотря на ее некомпетентность" .

При этом разведка Эстонии предостерегла против "паники", поскольку не было обнаружено никаких доказательств того, что Россия намеревалась напасть на страну или НАТО в 2027 году. Предполагается, что это вряд ли произойдет в ближайшем будущем, учитывая усиление оборонных мер в Европе.

Высокопоставленный представитель НАТО поддержал эту точку зрения.

"Нас защищает прочность альянса и вера, которую мы и Россия питаем к статье 5 [пункту НАТО о коллективной обороне]", а также недавние обещания членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. Пока мы продолжаем инвестировать, это позволяет нам оставаться на той стороне уравнения, в которую Россия не осмелилась бы вмешаться", - заявил чиновник.

И в эстонском докладе, и у высокопоставленного представителя НАТО отмечалось, что Россия резко увеличила производство артиллерии, что свидетельствует о том, что Москва продолжит представлять угрозу даже в случае достижения мира в Украине.

Разведка Эстонии утверждает, что Россия "готовится к следующей войне". Сообщается, что производство снарядов и другой артиллерии увеличилось в 17 раз с тех пор, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Нельзя просто так всё это отключить в день окончания войны. В некоторых областях Россия окажется сильнее как военная сила, чем в начале войны против Украины", - сказал высокопоставленный представитель НАТО.

Агрессия РФ против стран НАТО

Как писал Главред, генсекретарь НАТО Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Премьер-министра Финляндии Петтери Орпо считает, что страна-агрессор Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Начнет ли Путин новую войну в Европе: мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград".

"То есть россияне как воевали, так и будут продолжать воевать, как обстреливали, так и будут обстреливать. Однако это может стратегически повлиять на Европу, которая в тот момент поймет, что ждать дальше некуда", - сказал Жовтенко в интервью Главреду.

Он напомнил, что к тому времени будет уже больше года пребывания Дональда Трампа в Белом доме, и его обещания завершения российско-украинской войны.

"И если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе", - отметил эксперт.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

