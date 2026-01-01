У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях 'атаки' на резиденцию Путина

В конце зимы 2026 года Путин может попытаться расшатать восточный фланг НАТО, что заставит Трампа пересмотреть позицию в отношении РФ, считает эксперт.

https://glavred.info/interview/u-trampa-ye-shans-dati-zadnyu-zhovtenko-pro-naslidki-ataki-na-rezidenciyu-putina-10728566.html Ссылка скопирована

Путин хочет переманить Трампа быстрыми деньгами, которых у РФ нет - Жовтенко / Коллаж Главред

После двусторонних переговоров между Трампом и Зеленским Россия заявила о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Причем фактических доказательств такой атаки в Кремле предоставлять сначала отказались, а затем через 2 суток после заявления СВР опубликовали фейковую карту движения украинских дронов. Несмотря на отсутствие реальных доказательств атаки, с критикой якобы действий Украины выступил президент США Дональд Трамп, а также ряд стран, которые поддерживают российский режим в войне, в частности, Индия и Объединенные Арабские Эмираты, тогда как Россия пригрозила Украине "жестким ответом".

В интервью Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко рассказал, почему Россия использует вымышленную атаку, почему Трамп и международные партнеры не критикуют Кремль, а также что будет происходить с переговорным процессом по завершению войны в Украине в 2026 году.

Для чего россиянам нужна ситуация с вымышленной атакой на резиденцию Путина?

видео дня

С самого начала Россия не планировала соглашаться ни на какие форматы мирных переговоров или прекращения огня. Единственное, что их устраивало, - это фактическая полная капитуляция Украины. Об этом они неоднократно говорили открыто, в том числе и на протяжении всего периода, когда формально обсуждались различные "мирные инициативы".

В этом же контексте стоит вспомнить и появление так называемых 28 пунктов - первого пакета российских требований в этом раунде. Этот ультиматум, который был озвучен администрацией Трампа, причем администрация США взяла на себя авторство этих пунктов, также не имел целью реальный запуск процесса мирного урегулирования. Даже приоритетом там, скорее всего, была не столько капитуляция Украины, сколько попытка решить проблемы с санкциями для российской экономики.

После того, как "Роснефть" и "Лукойл" попали под санкции, у России начались ощутимые проблемы. При этом наши американские партнеры не слишком сдерживали нас в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Более того, во второй половине лета американские медиа писали, что военная разведка США не только предоставляла координаты, а в отдельных случаях даже помогала прокладывать маршруты для того, чтобы украинские ударные системы могли беспрепятственно достигать российских НПЗ. Поэтому главная цель этого раунда российской игры в имитацию переговоров заключалась в том, чтобы облегчить для себя уже введенные санкции и одновременно сохранить возможность продолжать войну, эскалацию как против Украины, так и на восточном фланге НАТО, но без риска введения новых ограничений.

Мы увидели, что руками Лукашенко россияне на самом деле добились своего. С одной стороны, этой очередной игрой с Трампом они обеспечили себе в целом более мягкое отношение со стороны американцев. Параллельно Лукашенко начал выпускать сотнями политических заключенных. В конце концов, США сняли санкции с "Беларуськалия" и "Белавиа". Оба эти варианта россиян идеально устраивают. Ведь мы понимаем, что после возобновления торговли калийными удобрениями Беларусь начнет снова получать валюту от продажи этой продукции на международных рынках, после чего значительная часть этой валюты будет перетекать в Россию. И этим россияне фактически открыли для себя параллельный канал поступления валюты. Это означает, что они становятся менее зависимыми от собственного экспорта нефти и газа.

Второй важный момент - снятие санкций с "Белавиа". Через Беларусь Россия, во-первых, снимает для себя одну из очень серьезных внутренних проблем, которая в последнее время была чрезвычайно острой.

Лукашенко будет помогать Путину обходить западные санкции / Коллаж Главред

Речь идет о кризисе пассажирских перевозок и проблеме с ремонтом самолетов западного производства, которые находились у россиян в лизинге, но после 2022 года были фактически присвоены. После этого компании-производители лишили Россию доступа к технологиям, сервисному обслуживанию и комплектующим. В результате за последние полтора года ситуация начала буквально рассыпаться: фактически ежедневно фиксируются инциденты с гражданскими авиалайнерами. Это стало очень чувствительным моментом для российского общества, которое начало роптать. И теперь Россия получает возможность с помощью Беларуси частично решить эту проблему, а также получить доступ к технологиям, которые могут использоваться, в частности, в производстве дронов или других воздушных ударных систем, применяемых против Украины.

Именно после этого мы и увидели разворот в поведении Кремля. Во-первых, с территории Беларуси начали запускать дроны - как по Украине, так и в рамках возобновленных воздушных провокаций против Польши и стран Балтии. Соответственно, Россия фактически завершила этот этап перегруппировки и придумала историю о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина. И это позволило им как минимум решить для себя две задачи. Первая - попытаться обвинить нас в отказе от каких-либо договоренностей. Ведь после встречи Зеленского с Трампом и последующего разговора с европейскими лидерами, Трамп достаточно позитивно воспринял уже переработанные 20 пунктов, наработанных совместно с европейцами. Все прекрасно понимали, что ни один из этих пунктов россиян не устраивает.

В результате, обвинив нас в этом инциденте - провокационном и, скорее всего, фейковом, - россияне, во-первых, получили возможность выйти из переговорной рамки и не прислушиваться к рекомендациям Трампа "принимать эти 20 пунктов и двигаться по ним". С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что параллельно россияне пытались развязать себе руки для дальнейшей эскалации против Украины. Тем более, что в РФ уже несколько суток визжат о необходимости "жесткого ответа", чуть ли не с применением ядерного оружия.

Стратегически важно помнить, что с самого начала, с момента появления истории с 28 пунктами, все это было об экономике и попытке облегчения санкций. И ни в коем случае - не о реальном мирном урегулировании.

Если речь идет о дальнейшем ослаблении санкций против России - прямо или косвенно, в частности через Беларусь, - насколько нынешняя администрация США в целом готова подыгрывать Путину дальше? Потому что, судя по заявлениям Трампа, складывается впечатление, что он, мягко говоря, не против продолжать играть на стороне Кремля.

Россияне поняли, по какой логике европейцы в первый раз фактически "перехватили" Трампа. Речь идет о весенней истории, когда Трамп впервые начал открыто ретранслировать российские ультиматумы, давить на Украину, выкручивать нам руки, останавливать поставки оружия и обмен разведданными.

Тогда логика Европы и Украины в коммуникации с Трампом заключалась в том, чтобы выровнять ситуацию очень прагматично. Ведь Трамп уже несколько месяцев активно общался с Путиным, делегации ездили туда-сюда, но все прекрасно понимали: Трамп хочет зарабатывать. И, вероятно, был задан прямой вопрос: а сколько Трамп уже реально заработал на взаимодействии с Россией, которая предлагает ему лишь эфемерные бизнес-проекты. Ведь даже если начать их реализовывать - например, разрабатывать арктический шельф или добывать редкоземельные металлы на территории РФ, - в любом случае до момента, когда эти проекты начнут приносить реальную прибыль, пройдет минимум 5-10 лет.

И, очевидно, европейцы тогда задали простой вопрос: если его устраивает ждать 5-10 лет, пока россияне что-то начнут реализовывать, то пусть ждет. Но в то же время есть Европа, которая фактически "сидит на мешке с деньгами" и уже сейчас готова торговать с США - в частности покупать американское оружие через механизмы НАТО. А это означает реальную, быструю прибыль.

Трампу эта логика понравилась. Собственно, так и появился натовский механизм PURL. И россияне, увидев это, поняли, что Трампу нужно дать что-то конкретное "в руки", чтобы его заинтересовать. Именно поэтому, вероятно, во втором этапе российских предложений в рамках так называемых 28 пунктов появилась идея относительно около 100 миллиардов долларов замороженных средств в Euroclear. Логика была циничная: мол, пусть Трамп их конфискует, а дальше "поделит" с Путиным - по 50 миллиардов каждому.

Понятно, что такое предложение его заинтересовало. Но Европейский Союз сделал "ход конем": он не позволил реализовать этот сценарий и полностью заблокировал любой доступ к этим средствам. Фактически их нельзя использовать ни при каких условиях, пока не будет урегулирована война. После этого россияне поняли, что ситуация для них складывается не слишком удачно: Трампу нужно что-то дать, а давать, по сути, уже нечего. Отсюда и начали появляться фантастические идеи вроде тоннеля между Аляской и Чукоткой. Но очевидно, что сейчас в России просто нет ресурса или инструмента, который можно было бы реально положить Трампу "в руки".

Поэтому, по моему мнению, именно это стало одним из аргументов, которыми сейчас пытаются обрабатывать Трампа: мол, мы готовы платить, готовы давать тебе деньги в любой удобной форме, но сначала эти деньги нужно где-то взять. Санкциями нас обложили так, что пока что мы не имеем доступа к этим деньгам. Ресурс у нас есть, но из-за санкций мы не можем его монетизировать. Мол, помоги нам. И именно в этой логике, вероятно, и появилась схема с Беларусью. И именно поэтому россияне будут продолжать давить на Трампа - это четко прослеживается даже в логике их пропаганды. Они постоянно повторяют: "Мы теряем время, надо быстрее договариваться, снимать санкции, быстрее запускать все эти бизнес-проекты".

То есть россияне хорошо понимают, что Трамп хочет денег здесь и сейчас, а таких денег у них пока нет. Потенциально они могут эти средства где-то "наколядовать", но для этого им нужны скорейшие санкционные послабления. И, по моему мнению, именно в этом направлении они сейчас очень активно "обрабатывают" Трампа.

Поскольку Трампу это нравится, он не будет отказываться от возможности торговаться. Но, скорее всего, он будет пытаться выторговать для себя лучшие условия уже в диалоге с ЕС. И здесь мяч переходит на сторону наших европейских партнеров: им придется думать, чем перебить этот трамповский интерес и его прагматическую жадность. Фактически Европе нужно предложить Трампу что-то, что позволит сказать: "Зачем тебе ждать? Вот тебе куча денег". И то, что Трамп в целом готов вступать в торг с россиянами по этому поводу, - это, к сожалению, совершенно очевидно.

Каким образом эти попытки Трампа торговаться с россиянами могут в перспективе отразиться на Украине?

На нас это уже начало отражаться - в частности из-за истории с Запорожской атомной станцией (ЗАЭС). Россияне сейчас пытаются подсунуть Трампу ЗАЭС как альтернативный "бизнес-проект". Мол, давайте вместе производить электроэнергию, зарабатывать, майнить биткоины и криптовалюты - и начнем получать прибыль уже сейчас. При этом россияне договорились с Рафаэлем Гросси о том, что они якобы прекратят активные обстрелы, чтобы можно было начать ремонтные работы.

Здесь следует понимать, что Гросси - действующий руководитель МАГАТЭ - в "кармане" у россиян, потому что хочет стать следующим генеральным секретарем ООН и заинтересован в должности. Россия и Беларусь уже открыто его поддержали, и именно этим россияне пытаются воспользоваться, продвигая идею ЗАЭС как "готового объекта", на котором можно зарабатывать.

Именно поэтому нам вместе с европейскими партнерами нужно скоординироваться и не дать России реализовать этот сценарий. Важно четко доносить Трампу, что ЗАЭС в руках россиян - это та самая история с отложенной прибылью и отложенными заработками. Россияне довели станцию до такого состояния, что в нее теперь нужно серьезно вкладывать средства. И, кстати, Владимир Зеленский абсолютно правильно это подчеркивает - это корректная логика работы именно с Трампом. Сначала нужны время и большие инвестиции, чтобы технологически навести порядок на Запорожской АЭС. И только после этого ее можно будет эксплуатировать в безопасном режиме и говорить о прибыли.

Поэтому наша ключевая задача - не позволить россиянам использовать даже тот украинский ресурс, который сейчас находится в их руках, как источник быстрой прибыли для Трампа.

Относительно реакции на историю "атаки" на резиденцию Путина. Мы увидели заявления ряда стран - Индии, ОАЭ, Казахстана и других так называемых ситуативных союзников России с осуждением несуществующей атаки. Почему мы видим такую оперативную реакцию с их стороны на фейковый инцидент, но практически не видим реакции на реальные события в Украине, когда РФ наносит удары по гражданским объектам? Более того, сейчас мы не наблюдаем жесткой реакции даже со стороны наших западных партнеров.

Что касается стран, которые уже сделали соответствующие заявления, здесь, на самом деле, удивляться нечему. Даже сам перечень этих государств говорит сам за себя - от них не стоило ожидать другой позиции.

В то же время наши западные партнеры были вынуждены дождаться четкой позиции Москвы (в лице Пескова) о том, что Россия не собирается предоставлять никаких доказательств. К этому моменту уже начали звучать осторожные голоса. В частности, президент Польши Навроцкий сказал, что Трампу следует дождаться хотя бы минимального подтверждения фактов, прежде чем делать заявления.

Литва же пошла еще дальше и заявила, что этот удар такой же фейковый, как и якобы украинская атака дронами по Кремлю. Тогда, напомню, дроны взрывались вблизи куполов, и уже тогда многие эксперты считали это российской провокацией. Я, кстати, также отстаивал эту версию, хотя тогда некоторые даже публично брали на себя ответственность, заявляя, что это была украинская атака.

Литовская позиция в этом смысле выглядит последовательной и логичной. Ведь все признаки указывали на постановку: камеры были включены, вебкамеры транслировали событие в режиме реального времени. Для сравнения, когда был убит Немцов, все камеры в районе просто выключили. А тут - воздушная тревога, дрон, и вдруг работает именно та камера, которая дает идеальный ракурс взрыва.

Поэтому, поскольку официальный отказ уже прозвучал, с этого момента наши западные союзники могут строить и четко формулировать свои позиции. Ведь ни одна из европейских стран не хотела бы оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказался Трамп, когда он фактически без каких-либо доказательств начал обвинять Украину, ссылаясь исключительно на слова Путина о том, что тот якобы "пожаловался" ему лично. Такое поведение выглядело, мягко говоря, очень некорректно.

Это была неправильная позиция не только потому, что Трамп поддержал Путина, но и потому, что в таких вопросах должна существовать либо официальная позиция России, либо конкретные доказательства. Если же Россия официально заявляет, что не собирается ничего предоставлять, - это уже само по себе показательно и о многом говорит.

В то же время я думаю, что наши западные партнеры еще некоторое время выдержат паузу. Они будут ждать, какую позицию займут Соединенные Штаты, и параллельно будут пытаться мягко подтолкнуть Трампа к тому, чтобы он обратился к американской военной разведке. А она, как известно, полностью видит все, что происходит и в нашем регионе, и вдоль линии боевого соприкосновения, и в целом в этом секторе Европы. Проверить эту информацию для США - очень легко. Если же Трамп откажется это делать, это тоже станет важным маркером для европейских союзников и фактором, который будет влиять на их дальнейшую позицию.

Европейцы не хотят вступать в прямой конфликт с Трампом. Даже несмотря на то, что он делает откровенно абсурдные заявления и фактически подыгрывает Путину, они понимают: ссориться с ним именно сейчас - худший сценарий.

Поэтому они будут аккуратно подталкивать Трампа к тому, чтобы он обратился к собственным спецслужбам и только после этого делал публичные заявления. И уже в зависимости от того, как Трамп поведет себя в этой ситуации, европейцы, во-первых, сформируют собственную политическую позицию и публичные заявления, а во-вторых, сделают выводы относительно того, есть ли смысл в дальнейшем прилагать сверхусилия, искать дополнительные ресурсы и пытаться "перетянуть" его на европейскую сторону. Или же, если станет очевидно, что он ослеплен российскими обещаниями, Европа будет действовать осторожнее: с одной стороны, не будет раздражать его, а с другой - не будет тратить политический и финансовый ресурс на шаги, которые не дают результата.

Поэтому я не вижу ничего экстраординарного ни в заявлениях стран, которые косвенно поддержали Россию, ни в сдержанной реакции европейцев. С позицией России все понятно. Сейчас все смотрят на Трампа, Белый дом и на то, какие заявления - или их отсутствие - появятся в ближайшее время в этом контексте.

Кстати, может ли Трамп "дать заднюю" и, соответственно, какие тогда возможны действия в отношении России?

Да, он действительно может "дать заднюю". Более того, он уже подготовился к этому. Об этом свидетельствует его следующее заявление - о военных учениях Китая вокруг Тайваня. Там Трамп фактически повторил ту же логику, которую использовал в случае с инцидентом вокруг атаки на резиденцию Путина.

Он сказал примерно так: я не волнуюсь из-за этих учений, потому что Си Цзиньпин лично мне сказал, что нападения на Тайвань не будет, следовательно, угрозы нет. Логика Трампа проста: он верит людям, с которыми непосредственно общается. Но ключевой момент в том, что Трамп всегда оставляет для себя открытое "окно возможностей", чтобы в любой момент отскочить. Он может легко сказать: они меня обманули. Мол, я им доверял, я пытался действовать по-доброму, а они меня подвели.

Он постоянно подчеркивает: это же они ему сказали. Путин сказал одно, Си Цзиньпин сказал другое - что войны не будет и угрозы нет. Это очень манипулятивная логика, в которой Трамп в итоге может выставить себя жертвой обмана. Кстати, это та же логика, которой пользуется Путин, когда говорит, что Россию "заставили" напасть на Украину.

Поэтому дать заднюю Трамп может в любой момент. И несмотря на то, что его заявления часто выглядят странно, с точки зрения подбора слов они очень взвешены. Именно поэтому я всегда говорю: Трампа надо очень внимательно слушать - желательно в оригинале. Он чрезвычайно хитро выстраивает ответы так, чтобы у него всегда оставался запасной вариант. А учитывая логику его заявлений, вполне очевидно: Трамп понимает, что ситуация может развернуться так, что придется все отыгрывать назад. И, судя по всему, такой "рабочий сценарий" у него уже готов.

А почему вообще Путин имеет на Трампа такое влияние?

На мой взгляд, здесь два ключевых момента. Первый - личностный. Трамп хочет стать "американским Путиным" и построить в США такую же модель власти, как в России. Путин для него - ролевая модель: от личного поведения до стиля управления и вертикали власти, которую он построил.

Трамп хочет стать "американским Путиным", он берет пример с диктатора / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Второй момент - психологический. Трамп, как и Путин, ориентирован на бизнес, сделки и различные сделки. Он понимает, что с Путиным психологически гораздо проще договариваться о получестных делах: кого-то "нагреть", кого-то обмануть, отжать ресурсы. Он видит, что Путин умеет это делать, практикует уже 25 лет и является для него своеобразным отражением собственных интересов.

Трамп понимает, что с Путиным гораздо больше шансов договориться и закрутить бизнес-схему, тогда как европейцам пришлось бы объяснять это буквально по шагам. Путину объяснять ничего не надо: "Бери, что нужно". К тому же, у Путина "приседают на уши" Трампу и его окружению и рассказывают, сколько полезных ископаемых есть в России, что их можно добывать, отмывать деньги и класть себе в карман. И это не Европа, где надо отчитываться, контролировать все процессы и соблюдать правила.

Трампа это устраивает гораздо больше, чем Европа с ее бюрократией и правилами. И мне кажется, что эти две причины являются ключевыми. К сожалению, хотя они просты для понимания, именно эта простота делает почти невозможной попытку их "перебить".

Европа не может перенять российские практики ведения бизнеса или внутренней политики. Например, американцы возмутились, что Илона Маска оштрафовали, а в России за это аплодируют: "У нас никто никого не штрафует". Мол, Европа штрафует компании, например Телеграм.

Значит, с Трампом он на одной волне: они думают одинаково о бизнесе и контроле. К сожалению, эту связь между Трампом и Путиным, построенную на простых, но сильных вещах, практически невозможно перебить. Ситуативно можно тянуть Трампа на свою сторону, но он никогда не станет на сторону Европы и свободного мира, потому что он психологически нацелен на другое и это ему не нравится. Он хочет иметь другую модель. И, к сожалению, эта модель - Путин.

Соответственно, возникает вопрос: что дальше будет происходить с переговорным процессом? Можно ли говорить о том, что после этих заявлений и действий Кремля он уже де-факто поставлен на паузу окончательно?

Я думаю, что он поставлен на паузу до следующего раунда. Сейчас Кремль, скорее всего, будет пытаться делать две вещи. Первое - эскалация в Украине и на восточном фланге НАТО. Второе - до последнего пытаться переманивать Трампа различными бизнес-схемами.

Логика Кремля такова: Трамп должен начать снимать санкции, по крайней мере американские, и начать вести бизнес с Россией, фактически несмотря на то, что происходит в Украине и на восточном фланге НАТО. Если россиянам это удастся, то так называемый мирный процесс полностью потеряет актуальность и фактически остановится. В противном случае они на время "отпустят" ситуацию, выжав из нее максимум. А потом, когда им снова станет больно - как это было, например, после ударов по "Роснефти" или "Лукойлу", - они снова выйдут с очередной инициативой: мол, они не передумали, хотят мира, а Трамп до сих пор хочет Нобелевскую премию мира. И они готовы его в этом поддержать. Но при условии, что теперь давление будет не символическим, как в первые разы, а конкретным - на Украину и Европу.

То есть я вижу два магистральных сценария, но все будет зависеть от позиции европейцев. Я еще с начала работы так называемой коалиции решительных говорил: стратегически с Трампом надо коммуницировать и поддерживать контакт, но на операционном уровне Европе давно пора перестать на него оглядываться. Если у коалиции есть план развертывания стабилизационных сил в Украине - его надо начинать реализовывать уже сейчас. Не ожидая, договорится ли Трамп с россиянами, и не надеясь, что он что-то сделает для европейской безопасности.

Европа до сих пор ждет, что Трамп выполнит свое обещание "прекратить боевые действия", а потом уже Европа будет заниматься безопасностью Украины и собственной безопасностью. Но, скорее всего, этого не произойдет. Это было понятно еще летом, когда россияне смогли занести свои ультиматумы в Белый дом. Если же поставить Трампа перед фактом: смотри, все готово - здесь европейские войска, здесь работают мониторинговые миссии, здесь мы анализируем ситуацию. Мол, мы готовы, так что давай работай, - тогда ситуация действительно может измениться. Но о таких вещах нужно говорить уже с нашими европейскими партнерами. Здесь вопрос не в Трампе - вопрос в лидерах коалиции решительных.

В зависимости от того, какой из двух сценариев РФ сработает, на какой срок все это может растянуться, и чего ждать в 2026 году?

Война точно будет тянуться еще весь 2026-й год. Тем более, если учитывать то, что мы говорили о Беларуси: Россия и дальше будет "стягивать", хотя и с проблемами.

Стратегически ситуация может измениться, потому что сейчас все указывает на то, что где-то в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград, или сделать что-то подобное. То есть россияне как воевали, так и будут продолжать воевать, как обстреливали, так и будут обстреливать. Однако это может стратегически повлиять на Европу, которая в тот момент поймет, что ждать дальше некуда. К тому времени будет уже больше года пребывания Трампа в Белом доме, а он так и не решил российско-украинскую войну. И если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе.

Понятно, что вся Европа реагировать не будет. Скорее всего, действовать будут лидеры коалиции решительных, потому что некоторые страны, например Венгрия и Словакия, не готовы активно вмешиваться. Поэтому вся надежда - на Великобританию, Францию и Германию.

О персоне: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - украинский политолог и аналитик по безопасности, специалист по международной безопасности, военной политике, гибридным угрозам и стратегиям. Занимает должность и.о. исполнительного директора Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. До присоединения к "Деминициативам" в 2023-м, был доцентом и приглашенным лектором в нескольких украинских университетах - в частности в Национальном университете "Острожская академия" и Украинском католическом университете. Имеет опыт стажировки в штаб-квартире НАТО и штабе Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе. Комментирует вопросы помощи Украине, международной поддержки, рисков, связанных с геополитическим давлением, а также долгосрочных сценариев развития безопасности в условиях полномасштабной войны в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред