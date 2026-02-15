"Реагируйте на тревоги": Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

Впереди снова несколько холодных дней, а россияне этим пользуются, предупредил президент.

https://glavred.info/ukraine/reagiruyte-na-trevogi-zelenskiy-predupredil-o-podgotovke-novogo-udara-rf-10741052.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский предупредил о вероятном ударе РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу

Впереди снова несколько холодных дней, предупредил он

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев реагировать на воздушную тревогу в течение следующих дней.

В своем вечернем обращении он напомнил о том, что в Украине ожидается похолодание.

видео дня

"Впереди снова несколько холодных дней, все уже видели, как россияне этим пользуются. Пожалуйста, берегите себя – реагируйте на воздушную тревогу", - сказал президент.

По его словам, Украина находится в коммуникации со всеми партнерами по поводу новых атак РФ.

"Убеждаем, что каждая такая угроза, каждый такой риск только ухудшают общие возможности закончить эту войну", - добавил Зеленский.

/ Инфографика Главреда

Почему РФ наносит удары по энергосистеме: объяснение эксперта

Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что атаки по важнейшим элементам энергетической инфраструктуры — подстанциям и магистральным ЛЭП — преследуют цель дестабилизировать работу объединённой энергосети Украины.

По его словам, такие повреждения существенно ограничивают возможность перераспределять электроэнергию между регионами. При пиковых нагрузках это вынуждает вводить временные отключения, чтобы не допустить масштабных аварий и более тяжёлых последствий для системы.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред