Украина уже пошла на большую уступку - 'слит' новый план Путина по войне

Украина уже пошла на значительные компромиссы и готова поддержать безоговорочное перемирие, однако Россия отказывается от этой инициативы, указал Зеленский.

О чем идет речь в материале:

На какую уступку уже пошла Украина

Какова новая цель Путина в войне и каким должен быть мир для Украины

В чем основная проблема гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности дал масштабное интервью изданию Politico, где четко обозначил позицию Украины по дипломатическому процессу. Он подчеркнул необходимость усиления давления на Москву со стороны США и Европы и отметил, что настоящий мир возможен только при условии конкретных гарантий безопасности и реальных действий партнеров.

Главред собрал основные заявления Зеленского в интервью для Politico.

На какую уступку уже пошла Украина

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны Киева, отметил, что завершить войну значительно сложнее, чем ее начать. По его словам, войну было легко начать, что и сделал Путин, поскольку стремился к этому. В то же время он выразил убеждение, что президент Трамп и его команда настроены любой ценой прекратить боевые действия.

"Да, но это действительно не просто, потому что для нас это не просто обмен чем-то. Это не обмен интересами или чем-то большим и т.д. Для нас это наша жизнь", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что российские войска пришли с ненавистью, убили большое количество мирных жителей и детей. Он обратил внимание на постоянные удары по энергетической инфраструктуре, которые приводят к жертвам среди гражданского населения. По его словам, страна ежедневно борется за выживание, а он лично постоянно контактирует с энергетическими компаниями, министрами и своей командой, а также ежедневно выражает соболезнования семьям погибших.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Президент подчеркнул, что это жестокая война против мирного населения, и остановить ее непросто, ведь Россия не демонстрирует желания прекращать боевые действия.

"И есть некоторые сигналы с американской стороны, от президента Трампа, они говорят: смотрите, сейчас время для компромиссов. Вы можете сделать несколько шагов вперед. Мы пошли на много компромиссов. Путин и его друзья не сидят в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который уже пошел мир. А мы с самого начала стояли на защите нашего суверенитета и наших жизней. И мы просто не можем забыть. Я думаю, что все это понимают. Мы не можем забыть, что они убили так много людей, но мы готовы. И когда президент Трамп сказал: "Давайте просто заключим перемирие, просто заморозим конфликт и так далее", я сказал: "Да, это сложно. Есть много вопросов к этой идее, но, господин президент, хорошо, мы поддержим безоговорочное перемирие", - сказал глава государства.

Однако президент добавил, что российский диктатор и военный преступник Путин отказался от перемирия. Он призвал усилить давление на Кремль для завершения войны.

Что может остановить Путина

Зеленский заявил, что на данный момент только Соединенные Штаты имеют реальные возможности повлиять на Путина и остановить его, в то время как именно Путин заинтересован в продолжении войны.

По словам президента, такая его позиция основана на понимании подходов российского диктатора. Он предположил, что решение о войне могло быть принято еще в самом начале и теперь просто последовательно реализуется. Учитывая это, если именно США способны остановить Путина, то они должны усилить давление на него, ведь без этого Кремль не прекратит агрессию.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Что обсуждается на трехсторонних переговорах

Зеленский сообщил, что уже состоялись трехсторонние контакты между украинской, российской и американской делегациями. По его словам, речь идет о встречах на техническом уровне, а не на уровне глав государств. Он отметил, что Украина выразила готовность поддержать инициативу США или любое другое предложение о проведении переговоров на уровне лидеров, чтобы обсудить конкретные шаги для завершения войны, ведь речь идет о жизни людей.

Президент подчеркнул, что для реального прекращения боевых действий необходима либо полноценная трехсторонняя встреча, либо переговоры на высшем уровне. Он также отметил, что американская сторона, в частности команда Трампа, смогла привлечь российскую сторону к трехстороннему формату на техническом уровне с украинской делегацией.

"Так что теперь у нас есть это, и следующая встреча состоится в Швейцарии. Вот где мы сейчас. Мы начинаем работать над гарантиями безопасности, задокументированными с Соединенными Штатами, которые мы можем получить после окончания этой войны. И надеемся, что Соединенные Штаты подпишут этот документ, потому что он уже готов. Мы также начали работать над пакетом мер для обеспечения процветания, подготовили некоторые документы о том, как восстановить Украину после войны. Вот где мы сейчас", - указал он.

Судьба Донбасса – какова новая цель Путина в войне

Журналистка Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что маловероятно заключить соглашение, по которому весь Донбасс останется в составе Украины.

Комментируя это, Зеленский заявил, что Киев не согласится на такой результат и считает серьезной ошибкой позволять агрессору что-то отбирать. По его словам, подобные просчеты начались еще в 2014 году, а также ранее – во время агрессии против Грузии и войны в Чечне, которые имели трагические последствия.

Президент подчеркнул, что не хочет стать главой государства, который повторит подобные ошибки. Он уточнил, что речь идет не только об украинском опыте, но и о более широком международном контексте решений, которые позволяли агрессии расширяться.

Российские марионеточные "республики" в Европе / Инфографика: Главред

"Я говорю о лидерах разных стран, которые позволили сильной, агрессивной стране, как Россия, прийти на их территорию, захватить эту территорию без боя. Да, потому что вы не можете, я имею в виду, остановить Путина своими поцелуями или чем-то вроде цветов. Я не знаю. Я никогда этого не делал. Поэтому я не считаю, что это правильный путь. Я советую всем не делать этого с Путиным. Иначе это будет первый шаг. Тогда через пять лет он восстановит свою армию, восстановит и увеличит количество своих солдат, свою хорошо обученную армию, потому что сейчас он потерял много хорошо обученных людей", - сказал президент.

Также он заявил, что Россия несет значительные потери — по его словам, речь идет о десятках тысяч людей ежемесячно, что трудно представить в XXI веке. Он предположил, что российское руководство может даже не осознавать масштабов этих потерь. Именно поэтому, подчеркнул Зеленский, Украина не может просто отступить.

По его мнению, существует предположение, что Россия действует поэтапно, пытаясь разделить Украину частями: первым этапом стала оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, а вторым — попытка захвата новых территорий во время полномасштабного вторжения, в частности наступление на Киев и Харьков, которое украинские силы смогли остановить и отбросить противника.

"Да, но я думаю, что сейчас его (Путина, — ред.) целью является оккупация всей восточной части Украины. Но первой целью является Донбасс, вся Донецкая область. Вот почему он пытается продвинуть эту нарративную линию, что если украинцы отступят сами, по собственной воле, то он прекратит эту войну и так далее. Но это только второй момент. А потом ему будет нужно, и ему это действительно нужно, потому что он потерял полтора миллиона человек. Я имею в виду тяжелораненых и ликвидированных", - сообщил он.

Зеленский пришел к выводу, что России и Путину нужно время для накопления ресурсов, ослабления санкционного давления, увеличения численности армии до нескольких миллионов военных, а впоследствии — для новой попытки оккупации Украины. По его убеждению, именно в этом заключается цель россиян и именно поэтому Украина не может позволить реализовать такой сценарий.

Он подчеркнул, что для людей, которые потеряли своих детей и близких, это не абстрактная политика — они никогда не примут и не поддержат Путина.

Президент отметил, что нужно выбрать правильный путь к завершению войны, сохранив моральный дух общества. По его словам, многие люди потеряли почти все, и единственное, что у них осталось — это внутренняя стойкость. Многие украинцы не уехали из страны, остались в своих домах, несмотря на постоянные атаки дронов и обстрелы.

"И что я должен им сказать? Послушайте, это отличная идея. Давайте уедем из ваших квартир в восточной части. Там живет 200 000 человек. Сейчас там живет 200 000, а в мирное время их было гораздо больше. Но сейчас 200 000, и я должен прийти к ним в каждую квартиру, постучать и сказать: "Послушайте, отличная идея, забудьте о своем доме, забудьте обо всем, о своих родственниках, обо всем. Выйдите из своих домов, потому что это отличная идея больших боссов. Война закончится", — иронизирует он.

Каким должен быть мир для Украины

Президент Украины подчеркнул, что страна стремится к миру, однако он должен быть справедливым и обеспечивать настоящую свободу, демократическое развитие и полноценную жизнь без зависимости от России — как в культурной сфере, так и в энергетике. Он также выразил надежду на достижение такого результата, отметив, что ключевым остается вопрос времени, и добавил, что рассчитывает на искреннее стремление американской стороны к этому.

"Но понимают ли они все эти детали, я не знаю. Думаю, это не просто. Я вижу, что они дают больше сигналов о том, что компромиссы должна делать Украина, а не Россия. И я думаю, что это не правильная позиция, потому что, конечно, это проще", — сказал он.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

В чем основная проблема гарантий безопасности для Украины

Комментируя тему гарантий безопасности для Украины, Зеленский отметил, что этот вопрос до сих пор остается нерешенным. По его словам, ситуация выглядит сложной и в определенной степени безвыходной, однако прежде всего нужно определиться с последовательностью действий и порядком рассмотрения ключевых аспектов.

Он подчеркнул, что даже если есть желание обсуждать определенные шаги или подходы, это еще не означает автоматического согласия Украины на предложенные условия.

"Давайте начнем с этого. Когда вы хотите получить какие-то компромиссы от людей, которые подвергаются атакам, которые не являются агрессорами, — они никому не доверяют. Они никому не доверяют, потому что у нас был Будапештский меморандум. Это были только гарантии безопасности. Мы отдали ядерное оружие, отдали ядерное оружие и добавили различные виды оружия и много самолетов и т.д., десятки самолетов. И да, мы отдали их и получили гарантии безопасности, что наш суверенитет останется нашим и мы будем независимыми. В конце концов, у нас нет этого оружия и нет гарантий безопасности, потому что пришла Россия, и никто не напал на Россию. Никто не спас нашу независимость. Это правда. Да, это правда. Поэтому понятно, почему люди не доверяют, потому что они не живут в мире фантазий", - сообщил он.

Зеленский отметил, что многие украинцы думают не столько о том, что произойдет, если россияне придут, сколько о том, что будет, когда они попытаются прийти снова, ведь убеждены, что такая попытка повторится. Именно поэтому люди заявляют, что не собираются бежать.

В то же время они хотят четко понимать, что означают гарантии безопасности и какова их реальная цена, в частности что предполагает поддержка со стороны Соединенных Штатов как мирового лидера.

"Сильный лидер. И наши американские друзья подготовили гарантии безопасности, но они сказали: "Послушайте, сначала, я имею в виду, обмен территориями или что-то подобное, а потом гарантии безопасности". Вот почему я думаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. Во-вторых, это не значит, что мы отдадим наши территории, потому что есть разные вопросы. Гарантии безопасности, и мы готовы к компромиссу, но к какому компромиссу? Не к компромиссу, который даст России возможность быстро восстановиться и снова прийти и оккупировать нас. Это важно. Здесь мы видим, как мы видим приоритеты. Но я думаю, что в любом случае гарантии безопасности будут действовать только после голосования в Конгрессе. Так чего бояться? Я не понимаю", - поделился размышлениями он.

По словам президента, подписание соглашений о гарантиях безопасности с лидерами стало бы сильным сигналом для общества, что Америка и Европа готовы поддержать Украину в случае новой агрессии.

После этого, считает он, можно говорить с украинцами о дальнейших шагах. Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности, предусмотренные в 20-пунктном плане и других документах, вступят в силу только после голосования в Конгрессе США и после завершения войны, поэтому он не видит оснований откладывать такие решения. По его мнению, это поможет людям снова поверить в будущее.

Проект мирного плана из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Реально ли провести выборы в Украине

В декабре президент Трамп заявил, что Украина должна как можно скорее провести выборы, и недавно вновь повторил эту позицию. Ранее, обращаясь к президенту Украины, он сказал, что тому следует двигаться вперед.

В ответ Зеленский отметил, что считает эту идею возможной и готов реализовать ее в кратчайшие сроки. В то же время он подчеркнул, что проведение выборов без завершения войны возможно только при наличии надлежащих условий безопасности. Для этого необходимо прекращение огня или четкие гарантии безопасности.

Президент добавил, что в таком случае может возникнуть необходимость во внесении изменений в законодательство, и выразил надежду, что парламент сможет это обеспечить.

"Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90% против, потому что понимают, что сейчас это ужасно, как это сделать, как провести выборы во время войны, во время атак. Ужасно, как наши солдаты будут голосовать, они защищают нас. Они должны голосовать. Мы должны их выслушать. Это ужасно, как будут голосовать 8 миллионов человек, которые находятся за границей. Но они должны выбрать президента и главу парламента, а местные выборы – это много разных выборов. Поэтому я согласен, если мы сможем провести выборы. Это означает, что у нас будет нормальная ситуация с безопасностью. Возможно, не нормальную, но, как я сказал, перемирие. Поэтому если президент Трамп, и я думаю, что он может, если президент Трамп заставит Путина объявить перемирие на два-три месяца, мы проведем выборы", - сказал он.

Чего ждать Украине до мая - прогноз эксперта

Как писал Главред, Украине не следует ожидать быстрых положительных изменений в вопросе возможного завершения войны. Ситуация, вероятно, будет оставаться такой же напряженной, как и сейчас, поэтому рассчитывать на заметное облегчение на фронте или снижение интенсивности российских обстрелов в ближайшее время не стоит. Об этом сообщил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, переговорный процесс Россия рассматривает прежде всего как способ продолжать войну без усиления экономического давления и, по возможности, уменьшить последствия уже введенных санкций. Он также обратил внимание, что представители российской власти неоднократно заявляли, что, несмотря на переговоры, боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока Украина не примет политические решения, которые будут отвечать интересам Москвы.

"В этой ситуации нам нужно максимально мобилизоваться вместе с европейскими партнерами и четко доносить до Трампа простую мысль: Россия снова тянет время. Что все эти российские "предложения" – это, по сути, воздух, пустое место. На самом деле у Трампа сейчас есть все рычаги влияния, чтобы получить тот результат, которого он хочет, причем с минимальными усилиями. Если он не хочет применять силовые методы, достаточно экономического давления. И здесь принципиально важно, чтобы Европа продемонстрировала готовность действовать синхронно. А судя по объявлению 20-го пакета санкций, Европа готова "подоиграть" и серьезно включиться в экономическое давление на Россию", - резюмирует он.

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) — американская медиаорганизация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

