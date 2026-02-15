На Житомир и область надвигается непогода: какие опасные явления ожидаются

Действует предупреждение об опасном метеорологическом явлении I уровня - водителям и пешеходам рекомендуется быть максимально осторожными.

Непогода в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из новости:

В ночь на 16 февраля Житомирскую область накроет снег и гололед

Морозы тоже усилятся: в городе до -12, по области до -14

Синоптики предупреждают о метеорологическом явлении I уровня опасности

В Житомире и по всей области в понедельник, 16 февраля, установится по-настоящему зимняя картина: небо затянет плотной облачностью, а ночь принесет умеренный снег, местами - даже значительные осадки.

К утру дороги скует гололед, поэтому передвижение потребует максимальной внимательности. Об этом отмечают в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Днем снег стихнет, но мороз не отступит: в Житомире температура будет держаться на уровне от -7 до -9 градусов, ночные показатели опустятся до -10...-12.

По области будет еще холоднее - ночью столбики термометров местами опустятся до -14, а днем будут колебаться между -4 и -9 градусами. Северо-западный ветер будет усиливать ощущение холода, местами разгоняясь до 12 м/с.

Синоптики напоминают, что регион находится под действием метеорологического явления I уровня опасности (НМЯИ). После значительного снега, который пройдет 15 февраля, гололедица будет сохраняться как минимум до 17 февраля, поэтому стоит планировать поездки с учетом сложных условий и быть особенно осторожными на дорогах.

Какая будет погода в Украине до конца зимы

По прогнозам ведущих европейских метеосистем ECMWF и UK Met Office, до окончания календарной зимы снежные фронты в Украине будут постепенно смещаться на север. Большая часть территории страны будет находиться без существенных осадков, а температурный фон останется относительно стабильным.

Уже в начале марта синоптики прогнозируют ранние весенние тенденции. Снежный покров начнет активно таять по всей стране, а осадки будут иметь преимущественно локальный и непродолжительный характер.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 15-16 февраля в Украине ожидается осложнение погодных условий, поэтому в ряде регионов объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также в воскресенье, 15 февраля, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на западе и севере пройдет сильный мокрый снег, возможно налипание снега, порывистый ветер и гололед, температура до -5°C.

Кроме этого, метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Поэтому на территории страны ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления, а температура будет выше нормы, особенно на юге.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

