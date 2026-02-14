Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Диденко предупреждает об ухудшении погодных условий.

На Украину надвигается сильная непогода / фото: ua.depositphotos.com

В какие регионы 15 февраля ворвется непогода

Когда в Украине усилятся морозы

В воскресенье, 15 февраля, во многих регионах Украины днем ожидаются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, налипание снега, порывистый ветер и гололед. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 15 февраля

В воскресенье на западе и севере ожидаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, опасная гололедица. Столбики термометров будут показывать до -5°C.

В центральных областях ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные осадки и порывистый ветер. Днем температура составит от 1°C мороза в Винницкой области до +6°C в Днепропетровской области.

На юге и востоке возможен дождь и туман. Днем +3...+9°C, в Крыму +10...+15°C.

Диденко предупреждает, что резкое изменение погоды может негативно повлиять на самочувствие.

Украину накроет южный циклон / фото: Диденко

Погода в Киеве 15 февраля

В Киеве завтра, 15 февраля, днем ожидается значительное ухудшение погодных условий. Прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный северо-восточный ветер.

"И особенно внимательно! - начнет заходить "минусовая" температура воздуха! Представьте, как эти ручьи и речки завтра замерзнут!!", - пишет Диденко.

Синоптик рекомендует водителям быть осторожными на дороге, а лучше - остаться дома и переждать непогоду, если нет особой необходимости.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода 16 февраля

Диденко сообщает, что 16 февраля циклон постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, однако мороз усилится.

"Очень, очень скользко будет завтра-послезавтра!", - резюмировала синоптик.

Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное ухудшение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Диденко предупреждала, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что возвращение зимы будет недолгим.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

