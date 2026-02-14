Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Вы узнаете:
- В какие регионы 15 февраля ворвется непогода
- Когда в Украине усилятся морозы
В воскресенье, 15 февраля, во многих регионах Украины днем ожидаются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, налипание снега, порывистый ветер и гололед. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода 15 февраля
В воскресенье на западе и севере ожидаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, опасная гололедица. Столбики термометров будут показывать до -5°C.
В центральных областях ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные осадки и порывистый ветер. Днем температура составит от 1°C мороза в Винницкой области до +6°C в Днепропетровской области.
На юге и востоке возможен дождь и туман. Днем +3...+9°C, в Крыму +10...+15°C.
Диденко предупреждает, что резкое изменение погоды может негативно повлиять на самочувствие.
Погода в Киеве 15 февраля
В Киеве завтра, 15 февраля, днем ожидается значительное ухудшение погодных условий. Прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный северо-восточный ветер.
"И особенно внимательно! - начнет заходить "минусовая" температура воздуха! Представьте, как эти ручьи и речки завтра замерзнут!!", - пишет Диденко.
Синоптик рекомендует водителям быть осторожными на дороге, а лучше - остаться дома и переждать непогоду, если нет особой необходимости.
Погода 16 февраля
Диденко сообщает, что 16 февраля циклон постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, однако мороз усилится.
"Очень, очень скользко будет завтра-послезавтра!", - резюмировала синоптик.
Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное ухудшение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.
Диденко предупреждала, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что возвращение зимы будет недолгим.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
