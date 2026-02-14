Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Марина Фурман
14 февраля 2026, 18:25
76
Диденко предупреждает об ухудшении погодных условий.
Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло
На Украину надвигается сильная непогода / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В какие регионы 15 февраля ворвется непогода
  • Когда в Украине усилятся морозы

В воскресенье, 15 февраля, во многих регионах Украины днем ожидаются сложные погодные условия: сильный мокрый снег, налипание снега, порывистый ветер и гололед. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода 15 февраля

В воскресенье на западе и севере ожидаются сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый северо-восточный ветер со штормовыми порывами, опасная гололедица. Столбики термометров будут показывать до -5°C.

видео дня

В центральных областях ожидаются дождь и мокрый снег, местами сильные осадки и порывистый ветер. Днем температура составит от 1°C мороза в Винницкой области до +6°C в Днепропетровской области.

На юге и востоке возможен дождь и туман. Днем +3...+9°C, в Крыму +10...+15°C.

Диденко предупреждает, что резкое изменение погоды может негативно повлиять на самочувствие.

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло
Украину накроет южный циклон / фото: Диденко

Погода в Киеве 15 февраля

В Киеве завтра, 15 февраля, днем ожидается значительное ухудшение погодных условий. Прогнозируют сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, сильный северо-восточный ветер.

"И особенно внимательно! - начнет заходить "минусовая" температура воздуха! Представьте, как эти ручьи и речки завтра замерзнут!!", - пишет Диденко.

Синоптик рекомендует водителям быть осторожными на дороге, а лучше - остаться дома и переждать непогоду, если нет особой необходимости.

Наталия Диденко инфографика
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода 16 февраля

Диденко сообщает, что 16 февраля циклон постепенно покинет нашу территорию, осадки в Украине ослабнут, однако мороз усилится.

"Очень, очень скользко будет завтра-послезавтра!", - резюмировала синоптик.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное ухудшение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Диденко предупреждала, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что возвращение зимы будет недолгим.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра похолодание погода на выходные
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:44Война
Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:25Синоптик
Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

18:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Финансовая чёрная полоса позади: трем знакам зодиака наконец-то улыбнётся удача

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Настоящие чистюли: пять знаков зодиака, которые помешаны на порядке

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Гороскоп на завтра 15 февраля: Девам - раздражение, Скорпионам - подарок

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Сильные морозы ударят на Масленичную неделю: какой будет погода с 16 февраля

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке белки за 25 секунд

Последние новости

18:44

"Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны

18:43

Без света, газа и лекарств: как наши предки смогли выжить зимой

18:25

Украинским водителям советуют 15 февраля остаться дома: что произошло

18:20

Как нарисовать стрелки за 1 минуту: простой лайфхак для роскошного взглядаВидео

18:15

Вступление Украины в Европейский Союз: в Еврокомиссии назвали вероятные сроки

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
18:01

"Это безумное поведение": Рютте раскритиковал Путина и высмеял делегацию РФ

17:55

Путинист Михалков разнес Ефремова после тюрьмы: видео попало в сетьВидео

17:38

Враг заявил о захвате важного города: в ВСУ прокомментировали ситуацию

17:20

Гороскоп Таро на завтра 15 февраля: Тельцам - планировать, Львам - отпустить

Реклама
16:54

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

16:44

Родила в 50 и соблазнила императора в 70: раскрыт главный секрет княгини Ольги

16:36

Избавилась от длинных волос: поп-дива Бейонсе радикально сменила имидж

16:27

В ГСЧС предупредили об опасности 15-16 февраля: какие регионы накроет непогода

16:00

Без наркоза и не лучшая в мире: какой была медицина в СССР на самом деле

15:59

"Это конец России": раскрыт сценарий сокрушительного удара по режиму Путина

15:59

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

15:44

"Виделись в машине": Елена Тополя впервые рассказала о встрече со своим шантажистом

15:34

"Думает, как отрастить живот, а не армию": Зеленский жестко высмеял ОрбанаВидео

15:25

"Не думала, что в 50 лет": Могилевская сделала мужу трогательное признание

15:07

Популярный украинский певец сообщил о трагедии в семье

Реклама
15:04

Почему Скорпион — мечта Рака, а Водолей — испытание: лучшие и худшие совместимости

14:58

Почему батареи греют, а в комнате холодно: раскрыта самая главная ошибка

14:57

"Путин - раб войны": Зеленский рассказал об алгоритме окончания войныВидео

14:36

В Украине празднуют Рождество по новому стилю, а Пасху — нет: в чем причина

14:07

Цены на цветы взлетели: где в Украине самые дорогие розы в День влюбленных

14:00

"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФВидео

13:43

"Я плачу": украинская актриса резко похудела и раскрыла свой новый вес

13:18

"Укусил Дима Коляденко": Монатик изменился до неузнаваемостиВидео

13:04

Почему 15 февраля нельзя никому давать обещаний: какой церковный праздник

13:02

ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

12:51

Новая волна морозов атакует Полтавщину: когда будет резкое изменение погоды

12:46

Дом будет выглядеть на миллион: какие цвета делают интерьер дороже

12:22

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

11:59

В Сенате потребовали передать ВСУ ракеты Tomahawk и назвали цели в РФ для ударов

11:54

НДС для ФЛП: МВФ смягчил требования кредитной программы для Украины

11:52

"Поздно переобулась": сбежавшая Maruv запела на украинском

11:50

В США сомневаются в серьезности намерений России по окончанию войны

10:59

Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

10:55

Когда и как пересаживать спатифиллум, чтобы он снова зацвёл

10:44

"Бусификация" может остаться в прошлом: Украина меняет подход к мобилизации

Реклама
10:32

"Постеснялась": беременная Гросу скрыла от Ирины Билык важную информацию

10:21

В Украине землетрясения могут повторяться месяцами: когда активность остановится

10:00

"Без смысла - это мусор": KHAYAT признался, почему не хочет feat с Адель, и раскрыл главную мечтуВидео

09:47

Рожденные в конкретные три месяца часто обладают ясновидением - кто они

09:32

Важнее территорий: ISW объяснил, почему Россия блокирует мирный процесс

09:31

Идеальная пара для Близнецов: кто подходит им на 100%, а кто - разобьет сердце

08:52

ВСУ перешли в контрнаступление после отключения россиян от Starlink - The Telegraph

08:28

Война в Украине может закончиться после одного звонка Путину - Витакер

08:18

Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

08:12

Камалия прижалась к загадочному мужчине и заговорила о любви

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять