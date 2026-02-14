ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются, сообщили в Генштабе ВСУ.

Взорван транспортно-десантный катера БК-16

Уничтожены РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян

Вооруженные силы Украины поразили 12-13 февраля текущего года ряд целей армии оккупантов РФ.

Взорван транспортно-десантный катера БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян, сообщили в Генштабе.

"Так, подтверждено, что 12 февраля 2026 года в районе н.п. Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что также 12 февраля в районе н.п. Гвардейское (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция РСП-10.

Среди прочего, в районе н.п. Приморск (ВОТ Запорожской области) в те же сутки поражен узел связи российских оккупантов. Кроме того, вчера, 13 февраля, в районе Новоэкономического (ВОТ Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Как аналитики оценивают эффект ударов по объектам в РФ

Специалисты Институт изучения войны отмечают, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия дестабилизировали цепочки поставок топлива и спровоцировали подорожание бензина внутри страны.

По оценке экспертов, нехватка горючего приведёт к росту расходов для компаний и населения, а в дальнейшем может усилить инфляцию и дополнительное давление на экономику России.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

