ВСУ нанесли сокрушительные удары по важным объектам РФ: детали мощных "прилетов"

- Взорван транспортно-десантный катера БК-16
- Уничтожены РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян
Вооруженные силы Украины поразили 12-13 февраля текущего года ряд целей армии оккупантов РФ.
Взорван транспортно-десантный катера БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов россиян, сообщили в Генштабе.
"Так, подтверждено, что 12 февраля 2026 года в районе н.п. Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Сообщается, что также 12 февраля в районе н.п. Гвардейское (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция РСП-10.
Среди прочего, в районе н.п. Приморск (ВОТ Запорожской области) в те же сутки поражен узел связи российских оккупантов. Кроме того, вчера, 13 февраля, в районе Новоэкономического (ВОТ Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Как аналитики оценивают эффект ударов по объектам в РФ
Специалисты Институт изучения войны отмечают, что атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие предприятия дестабилизировали цепочки поставок топлива и спровоцировали подорожание бензина внутри страны.
По оценке экспертов, нехватка горючего приведёт к росту расходов для компаний и населения, а в дальнейшем может усилить инфляцию и дополнительное давление на экономику России.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
