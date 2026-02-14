Укр
Быстрая шарлотка с яблоками: домашний десерт как из кафе

Марина Иваненко
14 февраля 2026, 08:18
Легкий рецепт домашней шарлотки с минимумом ингредиентов и времени. Сочная начинка, нежная текстура и аромат лимонной цедры для идеального пирога.
Рецепт быстрой шарлотки
О чем вы узнаете:

  • Как быстро приготовить шарлотку
  • Главный секрет шарлотки от Клопотенко

Домашняя выпечка часто кажется сложной и длительной, но классический десерт, такой как шарлотка, можно приготовить быстро, получив нежный, ароматный и сочный пирог. Такая выпечка дарит уют и удовольствие без лишних усилий и часов на кухне.Главред подобрал быстрый рецепт любимой шарлотки.

Быстрая шарлотка: секреты от Евгения Клопотенко

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает упростить классическую шарлотку: тесто готовится всего за несколько минут, а готовый пирог получается насыщенным, влажным и нежным. Его методика позволяет даже новичкам в кулинарии получить идеальный результат без сложных манипуляций с белками и мукой.

Карамелизация яблок для максимального вкуса

Главный акцент в шарлотке — правильная подготовка яблок. Клопотенко советует обжаривать нарезанные плоды на сливочном масле с сахаром и лимонным соком. Это подчеркивает аромат, уменьшает кислотность и гарантирует, что яблоки останутся мягкими внутри, не превращаясь в пюре.

Приготовление теста и выпечка

Тесто готовится просто: яйца взбивают с сахаром и ванилью, добавляют молоко, затем постепенно всыпают муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Натертая цедра лимона придает пирогу особый аромат. Тесто выливают в смазанную форму, сверху распределяют карамелизованные яблоки и выпекают при 180°C около 45–50 минут, не открывая духовку первые 30 минут.

Видео со всеми этапами и тонкостями приготовления шарлотки можно посмотреть здесь:

Эксперименты и советы

Этот рецепт является базовым, но позволяет экспериментировать: добавлять корицу, смешивать яблоки с грушами или вводить орехи. Даже в классическом виде шарлотка получается вкусной, нежной и сочной — золотой стандарт быстрой домашней выпечки.

Быстрая шарлотка — это классический десерт в новом формате: нежный, ароматный, сочный и максимально простой в приготовлении, дарящий домашний уют и наслаждение без лишних усилий.

О личности: Евгений Клопотенко

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

19:10

18:59

"Это недопустимо!": ПриватБанк блокирует счета военных

18:55

"Штаты могут влупить": прогноз мощного удара США, который опрокинет РФ

