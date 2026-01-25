Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

Рецепт Рафаэлло из крабовых палочек, которые станут звездой стола.

Рецепт Рафаэлло из крабовых палочек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Простые закуски — лучший вариант блюд, которые можно приготовить, когда гости уже на пороге. А чтобы еще и поразить всех, можно приготовить уникальную закуску из крабовых палочек.

Главред узнал, как приготовить соленые Рафаэлло за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником Valerikiry.

Соленые Рафаэлло - рецепт

Ингредиенты

Крабовые палочки 500 г

Плавленые сырки 2-3 шт.

Яйца 5 шт.

Майонез 2 ст. л.

Чеснок 2 зубчика

Соль

Перец

Яйца варим и натираем на терке. Соединяем с натертыми плавлеными сырками, измельченными крабовыми палочками, чесноком, майонезом и специями. Формируем будущие Рафаэлло.

Внутрь каждого шарика можно положить оливки или икру. Обваливаем Рафаэлло в измельченных крабовых палочках и выкладываем на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как сделать соленые Рафаэлло:

@valerikiry Закусочные рафаэлло ? нежные, воздушные как конфеты, но в другом варианте ? Формируйте шарики мокрыми руками Капсулированная икра от @capsfoodsystems Ингредиенты: ?Крабовые палочки "Премия" 500 гр и плавленые сырки (2-3шт) брала в @silpoua на ценотижиках ?яйца 5 шт ?майонез 2 ст.л. ?чеснок 2 зуб ?соль, перец ♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee

Об источнике: valerikiry valerikiry — профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.

