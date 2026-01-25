Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

Простые закуски — лучший вариант блюд, которые можно приготовить, когда гости уже на пороге. А чтобы еще и поразить всех, можно приготовить уникальную закуску из крабовых палочек.
Главред узнал, как приготовить соленые Рафаэлло за считанные минуты. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша под ником Valerikiry.
Соленые Рафаэлло - рецепт
Ингредиенты
- Крабовые палочки 500 г
- Плавленые сырки 2-3 шт.
- Яйца 5 шт.
- Майонез 2 ст. л.
- Чеснок 2 зубчика
- Соль
- Перец
Яйца варим и натираем на терке. Соединяем с натертыми плавлеными сырками, измельченными крабовыми палочками, чесноком, майонезом и специями. Формируем будущие Рафаэлло.
Внутрь каждого шарика можно положить оливки или икру. Обваливаем Рафаэлло в измельченных крабовых палочках и выкладываем на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как сделать соленые Рафаэлло:
@valerikiry
Закусочные рафаэлло ? нежные, воздушные как конфеты, но в другом варианте ? Формируйте шарики мокрыми руками Капсулированная икра от @capsfoodsystems Ингредиенты: ?Крабовые палочки "Премия" 500 гр и плавленые сырки (2-3шт) брала в @silpoua на ценотижиках ?яйца 5 шт ?майонез 2 ст.л. ?чеснок 2 зуб ?соль, перец♬ Rockin' Around The Christmas Tree - Brenda Lee
Вас может заинтересовать:
- Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут
- Тирамису по-новому: очень простой рецепт пирожных из четырех ингредиентов
- Разлетаются со стола первыми: рецепт бюджетных, но очень вкусных отбивных
Об источнике: valerikiry
valerikiry — профиль в TikTok, который ведет кулинарный блогер. Женщина публикует разнообразные рецепты и делится полезными лайфхаками по приготовлению блюд. На страницу в TikTok подписаны более 55 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред