Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

Если новогодние салаты и закуски уже закончились, самое время приготовить простое и очень вкусное блюдо из детства, из того, что обычно есть в холодильнике - бублики с фаршем.
Главред узнал, что рецептом закуски из детства поделилась в TikTok mariiam_foodblog украинский блогер Мария.
Бублики с фаршем - рецепт
Ингредиенты:
- Бублики
- Фарш
- Лук 1/2 шт.
- Майонез
- Кетчуп
- Твердый сыр
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
Бублики заливаем водой или молоком и оставляем на 5-10 минут. Тем временем смешиваем фарш, специи и натертый лук. Далее выкладываем бублики на застеленный пергаментом противень и начиняем их мясом. Верхушку фарша смазываем майонезом, кетчупом и выкладываем на нее кусок сыра.
Выпекать бублики надо в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бублики с фаршем:
@mariiam_foodblog Если салаты закончились, время приготовить бублики с фаршем ? Есть здесь те, кто не пробовал эту вкуснятину? Ингредиенты: Бублики Фарш Соль, перец, копченая паприка Лук - 0,5 шт. Майонез, кетчуп Твердый сыр Бублики лучше брать классические без мака и ванильного вкуса, заливаем молоком или водой оставляем на 5-10 минут, время от времени перемешиваем, чтобы бублики немного размокли. К фаршу добавляем специи и натертый лук. Выкладываем бублики на пергамент в середину добавляем фарш, немного майонеза и кетчуп. Сверху добавляем кусочек сыра. Запекаем 20-25 минут при температуре 190 градусов. Приятного аппетита#смакдитинства#вкусно#просто#вкусно♬ оригинальный звук - ?❤️??
Вас может заинтересовать:
- Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы - быстрее и вкуснее
- Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса
- Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут
О персоне: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред