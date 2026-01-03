Закуска разлетится на ура: рецепт вкуснейших бубликов с фаршем

Рецепт бубликов с фаршем со вкусом детства.

Крутой рецепт из детства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если новогодние салаты и закуски уже закончились, самое время приготовить простое и очень вкусное блюдо из детства, из того, что обычно есть в холодильнике - бублики с фаршем.

Главред узнал, что рецептом закуски из детства поделилась в TikTok mariiam_foodblog украинский блогер Мария.

Бублики с фаршем - рецепт

Ингредиенты:

Бублики

Фарш

Лук 1/2 шт.

Майонез

Кетчуп

Твердый сыр

Соль

Перец

Копченая паприка

Бублики заливаем водой или молоком и оставляем на 5-10 минут. Тем временем смешиваем фарш, специи и натертый лук. Далее выкладываем бублики на застеленный пергаментом противень и начиняем их мясом. Верхушку фарша смазываем майонезом, кетчупом и выкладываем на нее кусок сыра.

Выпекать бублики надо в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бублики с фаршем:

@mariiam_foodblog Если салаты закончились, время приготовить бублики с фаршем ? Есть здесь те, кто не пробовал эту вкуснятину? Ингредиенты: Бублики Фарш Соль, перец, копченая паприка Лук - 0,5 шт. Майонез, кетчуп Твердый сыр Бублики лучше брать классические без мака и ванильного вкуса, заливаем молоком или водой оставляем на 5-10 минут, время от времени перемешиваем, чтобы бублики немного размокли. К фаршу добавляем специи и натертый лук. Выкладываем бублики на пергамент в середину добавляем фарш, немного майонеза и кетчуп. Сверху добавляем кусочек сыра. Запекаем 20-25 минут при температуре 190 градусов. Приятного аппетита #смакдитинства#вкусно#просто#вкусно ♬ оригинальный звук - ?❤️??

О персоне: mariiam_foodblog mariiam_foodblog - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

