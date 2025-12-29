Укр
Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснее

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 20:24
Есть простой способ сделать вкусную и полезную яичницу без масла — используя всего немного воды.
Раскрыт секрет идеальной яичницы / Коллаж Главред, фото Pixabay/stevepb, Pixabay/jhenning

Вы узнаете:

  • Когда яйца жарят на сковороде с маслом, белок часто подгорает
  • Приготовление на пару решает эти проблемы

Жареные яйца — классика завтрака, но не всем нравится готовить их на масле: это добавляет лишние калории и жир, а сам процесс может быть утомительным.

Есть простой способ сделать вкусную и полезную яичницу без масла — используя всего немного воды для приготовления на пару, пишет Express.

Когда яйца жарят на сковороде с маслом, белок часто подгорает, а желток остаётся полусырым. Переворачивание яйца нередко приводит к его разрушению, и вместо аккуратного блюда получается смесь подгоревших и жирных кусочков.

Приготовление на пару решает эти проблемы. Добавив всего столовую ложку воды, вы создаёте пар, который равномерно готовит яйцо: белок полностью застывает, а желток остаётся слегка подрумяненным. Такой способ не только быстрее — меньше пяти минут — но и полезнее, ведь не требуется масло.

Что понадобится:

  • Крупное яйцо
  • 1 чайная ложка воды
  • Кулинарный спрей (по желанию)
  • Сковорода с крышкой

Спрей помогает сделать края яйца слегка хрустящими, но можно обойтись и без него — получится мягкое и блестящее яйцо. Если используете спрей, лучше выбрать нейтральный, например рапсовый.

Как готовить:

  • 1. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка обработав её спреем или маслом.
  • 2. Разбейте яйцо в миску, чтобы избежать попадания скорлупы, и аккуратно вылейте его на сковороду.
  • 3. Когда белок начнёт схватываться, уменьшите огонь до чуть ниже среднего и добавьте воду вокруг яйца.
  • 4. Накройте крышкой и готовьте ещё около минуты на минимальном огне.

В результате вы получите полностью приготовленное яйцо с идеальным белком и слегка подрумяненным желтком — без лишнего жира и лишних калорий.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

Новый рецепт яичницы: советы эксперта

Существует простой способ приготовить аппетитную яичницу без использования сковороды. Достаточно слегка смазать маслом тарелку, подходящую для микроволновой печи, или взять одноразовую бумажную — это убережёт яйца от прилипания. В каждом желтке стоит аккуратно сделать прокол зубочисткой, чтобы они прогревались равномерно и не лопались. После этого яйца нужно поставить в микроволновку и готовить на максимальной мощности около одной минуты.

Смотрите видео - как готовить идеальный омлет:

Нежный омлет с добавлением молока напоминает о знакомом вкусе завтраков из детства. Автор рассказывает, какие приёмы помогут добиться той самой воздушной и мягкой текстуры.

Блюдо готовится легко и быстро, а результат радует насыщенным вкусом и приятными воспоминаниями.

Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке — это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.

Напомним, ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

