Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснее

Жареные яйца — классика завтрака, но не всем нравится готовить их на масле: это добавляет лишние калории и жир, а сам процесс может быть утомительным.
Есть простой способ сделать вкусную и полезную яичницу без масла — используя всего немного воды для приготовления на пару, пишет Express.
Когда яйца жарят на сковороде с маслом, белок часто подгорает, а желток остаётся полусырым. Переворачивание яйца нередко приводит к его разрушению, и вместо аккуратного блюда получается смесь подгоревших и жирных кусочков.
Приготовление на пару решает эти проблемы. Добавив всего столовую ложку воды, вы создаёте пар, который равномерно готовит яйцо: белок полностью застывает, а желток остаётся слегка подрумяненным. Такой способ не только быстрее — меньше пяти минут — но и полезнее, ведь не требуется масло.
Что понадобится:
- Крупное яйцо
- 1 чайная ложка воды
- Кулинарный спрей (по желанию)
- Сковорода с крышкой
Спрей помогает сделать края яйца слегка хрустящими, но можно обойтись и без него — получится мягкое и блестящее яйцо. Если используете спрей, лучше выбрать нейтральный, например рапсовый.
Как готовить:
- 1. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка обработав её спреем или маслом.
- 2. Разбейте яйцо в миску, чтобы избежать попадания скорлупы, и аккуратно вылейте его на сковороду.
- 3. Когда белок начнёт схватываться, уменьшите огонь до чуть ниже среднего и добавьте воду вокруг яйца.
- 4. Накройте крышкой и готовьте ещё около минуты на минимальном огне.
В результате вы получите полностью приготовленное яйцо с идеальным белком и слегка подрумяненным желтком — без лишнего жира и лишних калорий.
