Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейноп, известная как один из ангелов" компании Victoria’s Secret, показалась на новой фотосессии, вместе со своими коллегами-ангелами.
Соответствующими фото и видео модель поделилась на своей странице в Instagram. "Мне очень понравилось сниматься в рекламной кампании с моей командой и этими легендарными женщинами! Мой новый любимый бюстгальтер, который я ношу весь день, в любой день", - написала звезда.
Вместе с белокурой Кэндис в съемке приняла участие и другая легендарная модель - Адриана Лима.
Модели демонстрировали нижнее белье и свои невероятные фигуры, которые им удается поддерживать уже много лет.
О персоне: Кэндис Свэйнпол
Кэндис Свэйнпол - южноафриканская супермодель, известна как один из ангелов" компании Victoria’s Secret. Карьеру модели начала в возрасте 15 лет. Скаут модельного агентства заметил Кэндис на блошином рынке[7]. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Появлялась на обложке журналов Vogue, Elle, Muse, Marie Claire, GQ, Cosmopolitan, 10 Magazine, W Korea, Numero Tokyo, Harper’s Bazaar и других.
В январе 2018 года Кэндис была названа самой дорогой бикини-моделью в социальной сети Instagram.
