Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

Вместе с белокурой Кэндис в съемке приняла участие и другая легендарная модель - Адриана Лима.

Кэндис Свейноп показала свою роскошную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/candiceswanepoel

Кратко:

Как сейчас выглядит Кэндис Свейноп

Где она снялась

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейноп, известная как один из ангелов" компании Victoria’s Secret, показалась на новой фотосессии, вместе со своими коллегами-ангелами.

Соответствующими фото и видео модель поделилась на своей странице в Instagram. "Мне очень понравилось сниматься в рекламной кампании с моей командой и этими легендарными женщинами! Мой новый любимый бюстгальтер, который я ношу весь день, в любой день", - написала звезда.

Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса / Фото Instagram/candiceswanepoel

Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса / Фото Instagram/candiceswanepoel

Модели демонстрировали нижнее белье и свои невероятные фигуры, которые им удается поддерживать уже много лет.

Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса / Фото Instagram/candiceswanepoel

О персоне: Кэндис Свэйнпол Кэндис Свэйнпол - южноафриканская супермодель, известна как один из ангелов" компании Victoria’s Secret. Карьеру модели начала в возрасте 15 лет. Скаут модельного агентства заметил Кэндис на блошином рынке[7]. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Появлялась на обложке журналов Vogue, Elle, Muse, Marie Claire, GQ, Cosmopolitan, 10 Magazine, W Korea, Numero Tokyo, Harper’s Bazaar и других. В январе 2018 года Кэндис была названа самой дорогой бикини-моделью в социальной сети Instagram.

