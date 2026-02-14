Укр
Ангелы Victoria's secret: роскошная Кэндис Свейноп ошарашила фигурой

Алена Кюпели
14 февраля 2026, 21:33
Вместе с белокурой Кэндис в съемке приняла участие и другая легендарная модель - Адриана Лима.
Кэндис Свейноп показала свою роскошную фигуру
Кэндис Свейноп показала свою роскошную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/candiceswanepoel

Кратко:

  • Как сейчас выглядит Кэндис Свейноп
  • Где она снялась

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейноп, известная как один из ангелов" компании Victoria’s Secret, показалась на новой фотосессии, вместе со своими коллегами-ангелами.

Соответствующими фото и видео модель поделилась на своей странице в Instagram. "Мне очень понравилось сниматься в рекламной кампании с моей командой и этими легендарными женщинами! Мой новый любимый бюстгальтер, который я ношу весь день, в любой день", - написала звезда.

Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса
Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса / Фото Instagram/candiceswanepoel

Посмотреть фото роскошной Кэндис в белье можно тут

Вместе с белокурой Кэндис в съемке приняла участие и другая легендарная модель - Адриана Лима.

Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса
Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса / Фото Instagram/candiceswanepoel

Модели демонстрировали нижнее белье и свои невероятные фигуры, которые им удается поддерживать уже много лет.

Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса
Кэндис Свейнпол - звезда модельного бизнеса / Фото Instagram/candiceswanepoel

О персоне: Кэндис Свэйнпол

Кэндис Свэйнпол - южноафриканская супермодель, известна как один из ангелов" компании Victoria’s Secret. Карьеру модели начала в возрасте 15 лет. Скаут модельного агентства заметил Кэндис на блошином рынке[7]. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Появлялась на обложке журналов Vogue, Elle, Muse, Marie Claire, GQ, Cosmopolitan, 10 Magazine, W Korea, Numero Tokyo, Harper’s Bazaar и других.

В январе 2018 года Кэндис была названа самой дорогой бикини-моделью в социальной сети Instagram.

Свет будут отключать не всем: украинцев предупредили о графиках на 15 февраля

