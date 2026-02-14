'Ракеты завозят прямо перед ударами': громкое заявление Зеленского об атаках РФ

За январь россияне запустили против Украины 6 тыс. ударных дронов, более 150 российских ракет различных типов и более 5 тысяч УАБ.

Владимир Зеленский прокомментировал массированные удары РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Главное:

ПВО использует те ракеты, которые поступают от партнеров за несколько дней до ударов РФ

За январь россияне запустили 6 тыс. ударных дронов и более 150 российских ракет

Украина получила в минувшее воскресенье от партнеров ракеты к ПВО, и они уже использовались для отражения российской атаки в ночь на четверг, 12 февраля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша ПВО использовала те ракеты, которые поступили нам от партнеров буквально за несколько дней до того. Они приехали в воскресенье. И в ночь на четверг эти ракеты уже защищали наше небо. И это только одна ночь, но российские атаки происходят почти каждую ночь в Украине, и как минимум раз в неделю наносятся массированные удары", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что за январь россияне запустили против Украины 6 тыс. ударных дронов, более 150 российских ракет различных типов и более 5 тысяч УАБ.

По его словам, одна из худших вещей, которую может услышать лидер, — это доклад от командующего Воздушных сил о том, что подразделения ПВО пусты.

"Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1–2 дня. Иногда нам удаётся завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент", - заявил Зеленский.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

Почему РФ атакует энергосистему: объяснение эксперта

Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что удары по критически важной энергетической инфраструктуре — подстанциям и магистральным линиям электропередачи — нацелены на дестабилизацию работы объединённой энергосети Украины.

По его словам, такие повреждения существенно ограничивают возможность перераспределять электроэнергию между регионами. При высокой нагрузке это вынуждает вводить временные отключения, чтобы предотвратить более масштабные аварии и сбои в системе.

