"Ракеты завозят прямо перед ударами": громкое заявление Зеленского об атаках РФ

Алексей Тесля
14 февраля 2026, 14:00
За январь россияне запустили против Украины 6 тыс. ударных дронов, более 150 российских ракет различных типов и более 5 тысяч УАБ.
'Ракеты завозят прямо перед ударами': громкое заявление Зеленского об атаках РФ
Владимир Зеленский прокомментировал массированные удары РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, US Army

Главное:

  • ПВО использует те ракеты, которые поступают от партнеров за несколько дней до ударов РФ
  • За январь россияне запустили 6 тыс. ударных дронов и более 150 российских ракет

Украина получила в минувшее воскресенье от партнеров ракеты к ПВО, и они уже использовались для отражения российской атаки в ночь на четверг, 12 февраля.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наша ПВО использовала те ракеты, которые поступили нам от партнеров буквально за несколько дней до того. Они приехали в воскресенье. И в ночь на четверг эти ракеты уже защищали наше небо. И это только одна ночь, но российские атаки происходят почти каждую ночь в Украине, и как минимум раз в неделю наносятся массированные удары", - сказал глава государства.

Президент также отметил, что за январь россияне запустили против Украины 6 тыс. ударных дронов, более 150 российских ракет различных типов и более 5 тысяч УАБ.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

По его словам, одна из худших вещей, которую может услышать лидер, — это доклад от командующего Воздушных сил о том, что подразделения ПВО пусты.

"Потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов, пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть через 1–2 дня. Иногда нам удаётся завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент", - заявил Зеленский.

Смотрите видео - заявление Владимира Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

Почему РФ атакует энергосистему: объяснение эксперта

Специалист Национальный институт стратегических исследований Геннадий Рябцев отметил, что удары по критически важной энергетической инфраструктуре — подстанциям и магистральным линиям электропередачи — нацелены на дестабилизацию работы объединённой энергосети Украины.

По его словам, такие повреждения существенно ограничивают возможность перераспределять электроэнергию между регионами. При высокой нагрузке это вынуждает вводить временные отключения, чтобы предотвратить более масштабные аварии и сбои в системе.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. Из-за удара повреждены здания, а еще - троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ на Ровенщине повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

Другие новости:

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

война России и Украины ракетный удар
