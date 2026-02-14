Спецназовцы освободили из российского плена украинского офицера - детали

Уникальную успешную операцию провели почти в тылу противника.

Украинский боец находился в плену оккупантов без нескольких дней месяц / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CentromegaNGU

Что сообщил Яцюк:

Спецназовцы освободили из российского плена украинского бойца

Боец "Омеги" находился в плену 27 дней

После возвращения из плена "Карата" отправили на лечение

На Покровском направлении Центр специального назначения "Омега" провел уникальную операцию, в ходе которой удалось освободить из плена раненого украинского военного.

Об этом в Facebook сообщил начальник ЦСП "Омега", генерал-майор Павел Яцюк. По его словам, операция проводилась почти в тылу противника на одном из самых горячих направлений фронта.

Детали операции по освобождению украинского бойца

Офицера спецназа с позывным "Карат" удалось вернуть из плена после 27 дней пребывания в российском плену. Во время операции украинские военные также уничтожили 8 оккупантов.

Сейчас освобожденный боец 1 отряда "Омега" направляется в Киев на лечение из-за полученного ранения.

"В отличие от страны-агрессора, мы своих не бросаем", - подчеркнул Яцюк.

О персоне: Павел Яцюк Павел Яцюк - генерал-майор, начальник Центра специального назначения "Омега" НГУ (в/ч 3073). Доктор философии в области права, кандидат политических наук. Участник боевых действий, пишет Википедия.

