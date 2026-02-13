Укр
США готовы ратифицировать гарантии безопасности: Сибига заявил об историческом моменте

Инна Ковенько
13 февраля 2026, 22:45
Проект двусторонних гарантий почти готов.
США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе
США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, ua.depositphotos.com

Что сказал Сибига:

  • США готовы ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины
  • Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях
  • Проект двусторонних гарантий почти готов

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины в Конгрессе.

Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях - впервые в истории Украины, подчеркнули в МИД.

Он добавил, что проект двусторонних гарантий почти готов.

Также он назвал США важным элементом архитектуры безопасности в Европе в целом.

"Второй ключевой элемент архитектуры безопасности - военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна", - отметил министр.

По его мнению, нужно истощить российскую экономику и истощить военные возможности России. Лучшим вариантом, по словам Сибиги, было бы одновременное ослабление и экономической, и военной составляющей России.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что уже в апреле мирные переговоры перерастут в "серьезный разговор о конкретных формулировках".

"Этот раунд технических переговоров в Абу-Даби, вероятно, завершится до конца февраля. В марте начнутся политические раунды переговоров. А в апреле появятся конкретные формулировки и соглашения. Поэтому в тайминге я более чем убежден: апрель станет месяцем честного разговора", - сказал Кулик в интервью Главреду.

Как ранее писал Главред, гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса - статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно сложным.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

