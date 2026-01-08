Документ о гарантиях безопасности готов: Зеленский ждет фидбэка от Трампа

Украинско-американский документ о гарантиях безопасности фактически готов / коллаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Двусторонний документ об американских гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на высшем уровне. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook по итогам доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова о переговорах украинской команды с представителями США во Франции.

"Фактически готов к финализации на высшем уровне с президентом Соединенных Штатов двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины. Важно, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейской и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию", - сообщил Зеленский. видео дня

Впрочем, президент Украины не сообщил, когда конкретно может состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом для окончательного утверждения документа о гарантиях безопасности.

Кроме того, как добавил глава государства, "были обсуждены и сложные вопросы по базовой рамке для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа".

"Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбэк – готов ли агрессор реально заканчивать войну", – добавил Зеленский.

По его словам, после возвращения в Киев украинская переговорная команда доложит обо всех деталях встреч.

"Также информируем партнеров о последствиях российских ударов, которые точно не свидетельствуют, что Москва пересматривает свои приоритеты. В этом контексте необходимо, чтобы давление на Россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды", - отметил Зеленский.

Как заявил президент Украины, реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе оказывать действенное давление на агрессора.

"Готовим новые соответствующие контакты с партнерами", - добавил Зеленский.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Текущие многосторонние консультации между представителями России, Украины и США по вопросам урегулирования российско-украинской войны являются имитацией переговорного процесса и не могут привести к реальным результатам. Такую оценку в комментарии для Главреда дал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По мнению эксперта, ключевая проблема - неподобающий состав делегаций и формат встреч.

Эксперт считает, что гипотетически представить подписание документа об окончательном урегулировании можно лишь в 2026 году. Для этого, по его мнению, должны совпасть несколько факторов: уступки со стороны Украины, ресурсное истощение России и давление со стороны возможной администрации Трампа.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьёзных переговоров на эту тему", - уточнил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в случае введения режима прекращения огня численность миротворческих сил в Украине может составлять от 15 до 20 тысяч военнослужащих.

Европейские лидеры вместе с представителями США пытаются финализировать договоренности по гарантиям безопасности, которые предусматривают, в частности, возможное присутствие американских военных в Украине для обеспечения стабильности любого мирного соглашения. По информации Bloomberg, источники отмечают, что переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на сочетании инициатив, недавно предложенных Вашингтоном, с планами так называемой коалиции желающих.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф убеждён, что если президент США Дональд Трамп публично заявит о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обязательства будут иметь реальное воплощение.

Что такое "Коалиция желающих" О создании коалиции в марте 2025 года объявил премьер Великобритании Кир Стармер. Это объединение стран Европы и не только, которые обещают помощь Украине в борьбе со страной-агрессором РФ. Название объединения возникло благодаря заявлению лидера Чехии Петра Павела. Официальное название — "Коалиция решительных" (Coalition of the Resolute). Но в медиа и выступлениях политиков часто используют и другой вариант — "Коалиция желающих" (Coalition of the Willing). Ключевой предмет обсуждения участников коалиции – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. В первом саммите коалиции приняли участие представители 18 стран, а во время онлайн-встречи 15 марта "коалиция желающих" увеличилась до 30 участников. Роль руководителей объединения берут на себя Франция и Британия. К инициативе присоединились государства Евросоюза, члены НАТО, а также страны вне этих блоков. Среди участников: Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Турция и другие. Первым идею отправки войск предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

