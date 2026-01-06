Сколько миротворцев отправят в Украину: СМИ узнали, что они будут защищать

Кратко:
- Основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания
- Турция возьмет на себя ответственность за безопасность в Черном море
В случае прекращения огня численность миротворческого контингента в Украине может насчитывать от 15 до 20 тыс. человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".
В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется представить во время встречи "Коалиции желающих" в Париже "конкретные обязательства" по безопасности Украины после переговоров. Идея заключается в том, чтобы в случае прекращения огня была четкость относительно состава и развертывания миротворческих сил.
"Некоторые чиновники говорят, что в разных европейских столицах звучат разные цифры по численности контингента. Колеблются они от 15 до 20 тыс., хотя некоторые надеются, что это будет ближе к 30 тыс. миротворцев, которые позаботятся о безопасности моря, неба и суши", - говорится в материале.
Отмечается, что никаких военных планов обнародовано не было, однако основную часть войск должны предоставить Франция и Великобритания, которые будут отвечать за наземный и воздушный компоненты. Турция дала понять, что возьмет на себя ответственность за безопасность транспортных путей в Черном море.
Впрочем, как пишет издание, пока нет ясности, насколько близко потенциальные силы "Коалиции желающих" будут находиться к линии соприкосновения. Большинство европейских чиновников, с которыми общалось издание, считают, что их развернут на западе Украины для поддержки и обучения украинских войск.
Западные войска в Украине
Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что сейчас обсуждается вариант с размещением на территории Украины европейского военного контингента, но это не гарантия безопасности, а силы сдерживания.
Он отметил, что европейские войска не будут стоять по линии фронта и не будут выступать военным щитом для Украины.
Отправка войск в Украину - что известно
Как сообщал Главред, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут.
В то же время, министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с Россией.
Страны Европы, которые согласны участвовать в военной компоненте "коалиции желающих", могут развернуть до 15 тысяч своих военных в Украине в течение первых шести месяцев после завершения войны. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в Брюсселе.
