Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

Министр обороны Польши заявил, что позиция правительства стабильная и долгосрочная.

https://glavred.info/world/polsha-ne-budet-otpravlyat-voyska-v-ukrainu-no-vypolnit-drugoe-zadanie-minoborony-10691363.html Ссылка скопирована

Польша назвала свою роль в миртворческой миссии в Украине / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DGeneralneRSZ, УНИАН

Ключевые тезисы Косиняка-Камыша:

Польша готова предоставить инфраструктуру для военной миссии в Украине

Польские солдаты непосредственно в миссии участвовать не будут

Приоритет Польши - защита восточного фланга НАТО

Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует RMF FM.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - заявил он. видео дня

Косиняк-Камыш отметил, что такая позиция не означает отказ Польши участвовать в "коалиции желающих". По его словам, Варшава имеет другие ключевые задачи, которые полностью понимают союзники.

Польский министр уточнил, что одним из ключевых приоритетов для польской армии остается защита восточного фланга НАТО, обеспечение безопасности на границе с Беларусью, где "5-6 тысяч военнослужащих постоянно обеспечивают безопасность, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для потенциальной миротворческой миссии".

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша сосредоточится на обеспечении инфраструктуры и логистики для потенциальной миротворческой миссии.

"В этом процессе десятки, сотни, тысячи польских солдат будут задействованы на территории Польши для обеспечения безопасности союзных войск, которые могут быть размещены в Украине", - пояснил министр национальной обороны Польши.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о якобы согласии Путина предоставить Украине "гарантии безопасности" вызвало сомнения. Эксперт Владимир Горбач отмечает, что идея "НАТО без НАТО" не является надежной: даже статья 5 НАТО не обязывает автоматически вступать в войну, а лишь позволяет странам самостоятельно выбирать форму помощи.

"Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - отметил аналитик.

Кроме того, по словам Горбача, Виткофф не является специалистом по международному праву, поэтому его слова могли быть неправильно переданы, создав эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на "5 статьи НАТО", в случае подписания мирного соглашения с Россией. По данным УНИАН, Дональд Трамп обсуждал эту идею с Путиным в Анкоридже и Путин ее одобрил. Гарантии, которые могла бы предоставить США, не предусматривают непосредственного участия НАТО, но предусматривают коллективную поддержку от Вашингтона и европейских партнеров.

Также Россия раскритиковала Великобританию за возможное направление войск в Украину, назвав это провокацией и угрозой эскалации. В МИД РФ призвали Лондон "не мешать" переговорам с США. В то же время президент США Дональд Трамп допустил развертывание американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как сообщал Главред, европейские страны готовят отправку войск, в частности британских и французских, для многонациональной поддержки ВСУ, расположенных вне линии фронта. США обеспечат разведданные, вооружение и, возможно, противовоздушную оборону, согласовывая действия с европейскими союзниками и НАТО.

Читайте также:

О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.

Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.

В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.

В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред