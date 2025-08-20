Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

Руслана Заклинская
20 августа 2025, 19:07
16
Министр обороны Польши заявил, что позиция правительства стабильная и долгосрочная.
Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны
Польша назвала свою роль в миртворческой миссии в Украине / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DGeneralneRSZ, УНИАН

Ключевые тезисы Косиняка-Камыша:

  • Польша готова предоставить инфраструктуру для военной миссии в Украине
  • Польские солдаты непосредственно в миссии участвовать не будут
  • Приоритет Польши - защита восточного фланга НАТО

Польша готова поддержать союзников в случае принятия ими решения направить военные контингенты в Украину, предоставив необходимую инфраструктуру и логистику. В то же время польские военнослужащие непосредственно в миссии участвовать не будут. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, цитирует RMF FM.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", - заявил он.

видео дня

Косиняк-Камыш отметил, что такая позиция не означает отказ Польши участвовать в "коалиции желающих". По его словам, Варшава имеет другие ключевые задачи, которые полностью понимают союзники.

Польский министр уточнил, что одним из ключевых приоритетов для польской армии остается защита восточного фланга НАТО, обеспечение безопасности на границе с Беларусью, где "5-6 тысяч военнослужащих постоянно обеспечивают безопасность, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для потенциальной миротворческой миссии".

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша сосредоточится на обеспечении инфраструктуры и логистики для потенциальной миротворческой миссии.

"В этом процессе десятки, сотни, тысячи польских солдат будут задействованы на территории Польши для обеспечения безопасности союзных войск, которые могут быть размещены в Украине", - пояснил министр национальной обороны Польши.

5-я статья НАТО
Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

В чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

Заявление спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о якобы согласии Путина предоставить Украине "гарантии безопасности" вызвало сомнения. Эксперт Владимир Горбач отмечает, что идея "НАТО без НАТО" не является надежной: даже статья 5 НАТО не обязывает автоматически вступать в войну, а лишь позволяет странам самостоятельно выбирать форму помощи.

"Все это звучит размыто, но привлекательно, однако есть проблема. Даже сама статья 5, которая является сердцевиной коллективной обороны, не обязывает всех участников вступать в войну. Она лишь позволяет каждой стране принимать меры в поддержку страны-жертвы агрессии и самостоятельно определять, каким образом оказать помощь: военным, политическим, дипломатическим или даже гуманитарным путем. То есть это не является абсолютной гарантией", - отметил аналитик.

Кроме того, по словам Горбача, Виткофф не является специалистом по международному праву, поэтому его слова могли быть неправильно переданы, создав эффект "испорченного телефона".

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Напомним, США предлагают Украине гарантии безопасности, похожие на "5 статьи НАТО", в случае подписания мирного соглашения с Россией. По данным УНИАН, Дональд Трамп обсуждал эту идею с Путиным в Анкоридже и Путин ее одобрил. Гарантии, которые могла бы предоставить США, не предусматривают непосредственного участия НАТО, но предусматривают коллективную поддержку от Вашингтона и европейских партнеров.

Также Россия раскритиковала Великобританию за возможное направление войск в Украину, назвав это провокацией и угрозой эскалации. В МИД РФ призвали Лондон "не мешать" переговорам с США. В то же время президент США Дональд Трамп допустил развертывание американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как сообщал Главред, европейские страны готовят отправку войск, в частности британских и французских, для многонациональной поддержки ВСУ, расположенных вне линии фронта. США обеспечат разведданные, вооружение и, возможно, противовоздушную оборону, согласовывая действия с европейскими союзниками и НАТО.

Читайте также:

О персоне: Владислав Марцин Косиняк-Камыш

Владислав Марцин Косиняк-Камыш (род. 10 августа 1981) - польский врач и политик.
Председатель Польской народной партии (PSL), с 2015 года, министр семьи, труда и социальной политики в правительствах Дональда Туска и Евы Копач в 2011-2015 годах.
В 2020 году был кандидатом в президенты Польши.
В 2023 году получил портфель вице-премьера и министра обороны в третьем правительстве Туска.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине миротворцы Польша война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европы

19:10Мнения
"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:55Фронт
Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

18:26Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

"Черная полоса" закончится: трех знаков зодиака ждут судьбоносные перемены

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

Гороскоп на завтра 21 августа: Ракам - неприятности, Водолеям - неожиданность

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

"Черное золото" под ногами - где в Украине нефть бьет фонтанами, ответ удивит

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

Изобилие ворвется в жизнь шести знаков зодиака 20 августа: кто среди везунчиков

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

"Далось не просто": жена Преснякова впервые сделала заявление о разводе

Последние новости

19:26

Над Украиной взойдет "черная Луна" - о чем предупреждает Библия и что говорит наука

19:13

Абсолютный мастхэв: пять осенних трендов, без которых в 2025-ом никуда

19:10

Почему Путин не будет менять конституцию РФ ради безопасности Европымнение

19:09

Унитаз вмиг засияет чистотой: феноменально простой и эффективный способВидео

19:07

Польша не будет отправлять войска в Украину, но выполнит другое задание - Минобороны

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:55

"Враг месяцами истощал бригады": командир ВСУ заявил о продвижении оккупантов

18:51

Состоится ли встреча Зеленского и Путина: СМИ выяснили, почему Кремль тянет время

18:32

Звезде сериала "Ворониных" диагностировали рак

18:26

Есть два главных страха: у Зеленского раскрыли, что заставит Путина закончить войну

Реклама
18:13

"Безобидные" напитки могут лишить прав: что лучше не пить водителям перед поездкойВидео

18:09

В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

17:58

Большинство готовят неправильно: как пожарить идеально хрустящую картошкуВидео

17:48

Почти 7 миллионов долларов: как выглядит самая дорогая сумка в миреВидео

17:28

"НАТО без НАТО": в чем ловушка анонсированных гарантий безопасности для Украины

17:20

Конец транзиту нефти из РФ наступит после разрушения терминалов в Приморске, Усть-Луге и Новороссийске – Гончар

17:07

Чем отличаются два врача: от такой загадки голова будет идти кругом

17:04

Лорак похвасталась корявым кулинарным умением

16:57

Белье высохнет за считанные минуты: о "золотом правиле" знают лишь единицыВидео

16:45

Цены на одну категорию продуктов взлетят осенью - что и на сколько подорожает

16:37

Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

Реклама
16:36

В России заявили о 1,7 миллиона погибших военных ВСУ - в Украине отреагировали

16:20

Порошенко спекулирует темами армии, веры и языка, хотя сам их обесценивал, – военный

16:10

"Мы почувствовали друг друга": Melovin рассказал о кармической встрече со звездойВидео

15:56

В России составили свой список стран-гарантов безопасности Украины - кто туда вошел

15:56

Мыши забудут дорогу к дому: 100%-ное средство найдется на любой кухнеВидео

15:50

Никогда не прогадаете: одесситка назвала три признака спелого арбуза

15:40

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 21 августа, приметы

15:27

Почему не стоит застилать кровать по утрам: простой лайфхак приятно удивит

15:24

Каким знакам зодиака чудесно повезет в Новолуние 23 августа: только 2 счастливчика

15:14

Совсем не Русь: историк раскрыл, как иностранцы называли Украину тысячу лет назадВидео

15:03

Что можно сделать со старым диваном: ТОП гениальных идей для каждого домаВидео

14:30

Встреча Зеленского с Путиным: нардеп назвал очень короткие сроки

14:28

Каким будет курс доллара в Украине после завершения войны: прогноз экономиста

14:05

Чем закрыть сетку рабицу: простые и креативные идеи удивят даже соседейВидео

14:03

Потеряла много крови: третьи роды СолоХи прошли с осложнениями

13:55

Константин Грубич показал новое фото старшего сына-воина после тяжелой травмы

13:43

Украинские бойцы тяжело ранили генерала РФ: появилось эксклюзивное видео

12:58

Сын Преснякова жестко прокомментировал развод с женой

12:57

Лондон отправит своих военных в Украину, но на не фронт: СМИ узнали детали

12:56

"Я не хочу моргать": возлюбленная Кулебы раскрыла правду об отношениях с политиком

Реклама
12:52

Украинские фамилии, которым более 1000 лет: имеете ли вы особые корниВидео

12:43

Часть Украины накроет похолодание: в каких регионах резко снизится температура

12:37

Кристина Орбакайте отстранилась от Никиты Преснякова после его развода - детали

12:24

В деле о самоубийстве мужа Седоковой появился новый поворот: что грозит певице

12:11

"Она нездорова": в каком состоянии София Ротару на самом деле

12:06

Найдена в луже крови: певица Брэкстон оказалась в ужасной ситуации

12:01

"Бои очень сложные": в ЦПД сказали, может ли РФ захватить всю Донецкую область

11:59

Как использовать пространство над кухонными шкафами: топ-9 разумных идей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

11:39

Евровидение-2026: где и когда состоится конкурсВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять