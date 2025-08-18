Укр
"Коалиция решительных" готова разместить войска в Украине: названы сроки

Ангелина Подвысоцкая
18 августа 2025, 03:32
Иностранные войска могут разместить в Украине после завершения войны.
В Украине могут развернуть силы сдерживания. "Коалиция решительных" уже выразила готовность это сделать. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Лидеры коалиции хотят обсудить дальнейшие шаги мирных переговоров после встречи Трампа и Путина на Аляске. Там отметили, что "Коалиция решительных" будет играть важную роль в Украине. Однако важно отметить, что это будет лишь после завершения войны.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Возможность отправки польских войск в Украину - что известно

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула предупреждал, что его страна не планирует привлекать свои войска к возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова оказать логистическую поддержку такой операции.

Хотя ранее, как писал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, сказал, что Минобороны не будет раскрывать карты.

Накануне из Польши также прозвучало заявление, что страна не будет перебрасывать на территорию Украины свои войска из-за опасности со стороны двух недружественных государств - страны-агрессора России и Беларуси.

