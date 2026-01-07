Как сварить яйца так, чтобы они легко чистились: секретный лайфхак

Вареные яйца иногда очень сложно чистить, но есть один трюк, который решит эту проблему.

https://glavred.info/lifehack/kak-svarit-yayca-tak-chtoby-oni-legko-chistilis-sekretnyy-layfhak-10730045.html Ссылка скопирована

Как правильно варить яйца / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

В какой воде варить яйца

Что добавить в воду во время варки яиц

Почистить вареные яйца осторожно не всегда удается. Часто вместе со скорлупой снимаются большие куски белка. Но эту проблему легко можно решить.

Главред узнал о секретном ингредиенте, который нужно добавить в воду во время варки яиц, чтобы потом чистить их было очень легко. Об этом на своем YouTube-канале рассказал украинский шеф-повар Александр Огородник.

видео дня

Что сделать, чтобы яйца чистились легко

Первая рекомендация, которую дал повар - это использовать холодную воду для варки яиц, а не бросать их уже в кипяток. Кастрюлю с водой и яйцами надо поставить на плиту и подождать.

"Воду доводим до легкого кипения, она не должна бурлить. И добавляем главный секрет - это сода. Пол чайной ложки на литр воды. Ровно на 7 минут. Проходит 7 минут и мы сливаем воду", - рассказал Огородник.

Далее обязательно перекладываем яйца в холодную воду, желательно это делать со льдом. И оставляем яйца еще на 5 минут. Когда отведенное время выйдет, ложкой обстукиваем яйцо и снимаем скорлупу.

Смотрите видео с лайфхаком:

Читайте также:

О персоне: Александр Огородник Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред