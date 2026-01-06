Еда больше не будет прилипать: простой трюк, который спасет любую сковородку

Большинство хозяек сразу думает о замене сковородки.

https://glavred.info/lifehack/eda-bolshe-ne-budet-prilipat-prostoy-tryuk-kotoryy-spaset-lyubuyu-skovorodku-10729859.html Ссылка скопирована

Что делать, если еда прилипает к сковороде / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные факты:

Соль быстро восстанавливает поверхность сковородки и убирает прилипание

Масло создает защитный слой и возвращает скольжение

Правильный уход продлевает срок службы посуды

Когда блюда начинают липнуть к сковороде, даже самая простая готовка превращается в испытание. Яичница расползается, блины пригорают, а мытье посуды занимает вдвое больше времени. Хотя многие сразу списывают проблему на изношенное покрытие, специалисты подчеркивают: в большинстве случаев виновата не посуда, а неправильный уход. Главред рассказывает о простом способе, который позволяет восстановить поверхность сковородки буквально за несколько минут.

Соль и масло: метод, который возвращает антипригарный эффект

Основная причина прилипания - пересушенная или поврежденная поверхность. Восстановить ее можно с помощью обычной поваренной соли.

видео дня

Насыпьте тонкий слой соли на сухую сковородку.

Прогревайте 3-5 минут на среднем огне.

Высыпьте соль, протрите дно бумажным полотенцем.

Смажьте поверхность несколькими каплями масла и равномерно распределите.

Такой прием создает защитный слой, который заполняет микропоры, очищает от нагара и возвращает естественный эффект скольжения. Метод особенно эффективен для чугунных и стальных сковородок, но подходит и для антипригарных моделей.

Как избежать прилипания в будущем

Эксперты советуют придерживаться нескольких простых правил:

Не перегревать пустую сковородку.

Всегда добавлять жир перед жаркой.

Не мыть горячую поверхность холодной водой.

Избегать металлических лопаток, которые царапают покрытие.

Соблюдение этих советов поможет сохранить посуду в хорошем состоянии и надолго забыть о проблеме прилипания.

Смотрите видео о том, как спасти пищу от прилипания к сковороде:

Еще советуем прочитать следующее:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред