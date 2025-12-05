Укр
Почему сковородки липкие и жирные после мытья: эксперты рассказали, как отмыть их до блеска

Инна Ковенько
5 декабря 2025, 02:41
22
Такая неприятная пленка появляется не случайно, на самом деле виноваты не только остатки пищи, но и сложные химические процессы, которые происходят во время приготовления.
Почему сковородки липкие после мытья - как правильно мыть сковороду
Почему сковородки липкие после мытья - как правильно мыть сковороду / Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему сковородки липкие после мытья
  • Как очистить посуду от липкого слоя и жира
  • Что делать, чтобы еда не прилипала к сковородке

Многим знакома ситуация, когда вы только что вымыли посуду, тщательно вытерли ее насухо, а когда приступаете к приготовлению следующего блюда - крышки, ручки и стенки сковородки снова кажутся липкими.

Главред расскажет о нескольких домашних методах, которые достаточно быстро справятся с этой проблемой.

видео дня

Почему сковородки остаются липкими даже после мытья

Такая неприятная пленка появляется не случайно, и специалисты объясняют, что виноваты не только остатки пищи, но и сложные химические процессы, которые происходят во время приготовления. Об этом пишет Martha Stewart.

Эксперты объясняют, что на высокой температуре масла и жиры разлагаются и полимеризуются, образуя липкий слой, который буквально приклеивается к поверхности посуды. Пар поднимает микроскопические частицы жира вверх, и они оседают на более холодных деталях, прежде всего на крышках. Дополнительно свою роль играют брызги во время жарки, крахмальные остатки, а также моющие средства, которые не были полностью смыты. Все это создает плотную пленку, которую сложно убрать обычным мытьем.

Эта проблема не зависит от материала. Даже посуда из высококачественной нержавеющей стали или стекла со временем накапливает липкие следы, поэтому регулярная и правильная очистка является обязательным условием ее долговечности.

Как очистить посуду от липкого слоя и жира

Чтобы вернуть посуде блеск и чистоту, эксперты советуют использовать проверенные методы. Для липкой фурнитуры, заклепок и труднодоступных участков отлично работает смесь пищевой соды, соли и горячей воды. Ее нужно нанести на поверхность, дать постоять, а затем очистить мягкой щеткой.

А для сковородок из нержавеющей стали, впитавших обгоревшие остатки пищи, рекомендуем воспользоваться раствором уксуса и воды. Смешайте их в равных пропорциях и вскипятите в посуде раствор. После этого вылейте смесь и дайте посуде как следует остыть. Теплую, но уже не горячую поверхность следует посыпать пищевой содой, а затем, использовав неабразивную губку, потрите поверхность.

Что делать, чтобы еда не прилипала к сковороде

Чтобы избежать появления липкой пленки в дальнейшем, рекомендуем не оставлять жирную посуду замоченной в грязной воде, поскольку жир тогда только распространяется по поверхности. Также важно использовать моющее средство, способное эффективно растворять жир, ведь слишком мягкие формулы не справляются с выпеченными остатками, которые со временем превращаются в липкий слой.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

