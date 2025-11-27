Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Оболочку колбасы не придется больше отдирать по кускам, если знать один лайфхак.

https://glavred.info/lifehack/snimetsya-odnim-dvizheniem-kak-bystro-ochistit-kolbasu-ot-shkurki-prostoy-tryuk-10718990.html Ссылка скопирована

Как легко почистить колбасу от оболочки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Как легко снять кожуру с колбасы

Можно ли закрыть отрезанный край колбасы без пакета

Порой для того, чтобы очистить колбасу от шкурки нужно потратить больше времени, чем на приготовление бутербродов. Однако есть способ, как решить эту проблему и легко снять оболочку колбасы.

Главред узнал, как это сделать с помощью обычной воды. Действенный лайфхак на своей странице в Instagram проверил украинский шеф-повар Анатолий Добровольский.

видео дня

Зачем поливать колбасу водой

Чтобы шкурка от колбасы снялась буквально одним движением надо отрезать один край и обливать его со всех сторон горячей водой в течение нескольких секунд.

Добровольский также показал, как хранить колбасу после того, как шкурка уже не покрывает ее часть. Чтобы колбаса не обветрилась, надо сдвинуть оболочку, которая осталась, на колбасу и прокрутить, как это показано на видео.

Смотрите видео с лайфхаком от шеф-повара:

Другие новости:

О персоне: Анатолий Добровольский Анатолий Добровольский - украинский шеф-повар, бренд-шеф в кафе SOFi в испанском городе Бенидорм. В соцсетях повар также публикует видео с проверкой кулинарных лайфхаков. В Instagram за его страницей следят более 4,7 миллионов пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред