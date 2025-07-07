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Как правильно выбрать колбасу: неожиданный ответ просто сразит наповал

Алексей Тесля
7 июля 2025, 02:30
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Наиболее обманчивой считается вареная колбаса из индейки или курицы, особенно та, что продается под ярким слоганом.
колбаса
Как правильно выбрать колбасу / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Miroslavik, Pixabay/RoyBuri

Главное:

  • Колбаса нередко состоит преимущественно из МОМ
  • Колбасы могут содержать чрезмерное количество соли
  • Если вы покупаете колбасу, обращайте внимание на состав

Колбаса — один из самых популярных продуктов в Украине, который регулярно покупают миллионы людей.

Однако за привычным вкусом и привлекательной упаковкой может скрываться угроза для здоровья, пишет РБК-Украина.

Какая колбаса может быть вредной

В магазинах все чаще можно увидеть колбасу с надписями вроде "фитнес", "диетическая" или "для здорового питания". Но специалисты по питанию предупреждают: подобные названия не всегда отражают реальный состав и качество продукта.

Наиболее обманчивой считается вареная колбаса из индейки или курицы, особенно та, что продается под лозунгами "низкокалорийная" или "обезжиренная". Такой выбор часто делают те, кто старается придерживаться диеты или перейти на правильное питание.

В чем опасность некоторых видов колбасы

Однако в действительности подобная колбаса нередко состоит преимущественно из МОМ (механически отделенного мяса), соевого белка, крахмала, пищевых добавок (вроде глутамата натрия), красителей и консервантов. В ней почти нет настоящего мяса, а польза — минимальна.

Диетологи отмечают, что подобные продукты вводят потребителей в заблуждение. Несмотря на "здоровую" упаковку, в них часто скрываются переработанные остатки мясной промышленности, дополненные дешевыми заменителями.

Кроме того, такие колбасы могут содержать чрезмерное количество соли — до 2,5 г на 100 г, что превышает допустимую норму для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с гипертонией.

Если употреблять такую продукцию регулярно — например, ежедневно добавлять её в бутерброды или салаты вместо настоящего мяса — можно столкнуться с неприятными последствиями: нарушениями пищеварения, ухудшением обмена веществ и общего состояния здоровья.

Как выбрать безопасную колбасу

Если вы всё же покупаете колбасу, обращайте внимание на состав. Лучше выбирать продукты с минимальным количеством ингредиентов, без консервантов и искусственных добавок (особенно с маркировками Е). Также полезно читать процентное содержание мяса — оно должно быть указано на упаковке.

Идеальный вариант — готовить колбасу самостоятельно из натурального мяса и проверенных ингредиентов. Помните: не всё, что продается под лозунгами "фитнес" или "здоровый выбор", действительно является полезным.

Смотрите видео - как найти качественную колбасу:

Кусок металла – в колбасе. С такой ситуацией столкнулась наша зрительница, говорится в сюжете 1+1. Константин Грубич решил разобраться в ситуации, а заодно узнал, как выбрать качественный продукт.

Ранее сообщалось о том, для чего нужна металлическая клипса на колбасе. Данная деталь на колбасе, пожалуй, удивляет многих людей.

Напомним, Главред ранее писал о том, почему колбасу нарезают наискосок. Нарезание колбасы наискосок - это не просто элемент традиции, а удобный и продуманный подход.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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