Для чего нужна металлическая клипса на колбасе: неожиданный ответ

Что вы узнаете:
- Почему на колбасе есть металлическая клипса
- Какую роль она выполняет
Пожалуй, многие хоть раз в жизни видели металлическую клипсу на колбасе. Однако, для чего она нужна - это, вероятно, загадка для многих людей.
Главред решил разобраться, что такое клипса на колбасе и зачем она нужна.
Какова роль металлической клипсы на колбасе
Как пишет УНИАН, клипса обеспечивает герметичность колбасы. Она надежно удерживает тонкую оболочку, что помогает сохранить продукт. Благодаря ей воздух и бактерии не попадают внутрь, что позволяет мясному продукту оставаться свежим дольше.
Во время производства колбасу подвергают обработке, например, варят или коптят, металлические клипсы помогают сохранить форму продукта и предотвращают деформацию. Также, на многих производствах клипсой закрепляют этикетки с датой изготовления, номером партии и рекомендованным сроком хранения.
Кроме того, с помощью этой самой клипсы можно легко очистить колбасу от пленки.
Как легко снять пленку с колбасы
Для этого нужно срезать клипсу с одного конца, взять мясное изделие и начать подкручивать его за клипсу с другого конца.
Такие вращательные движения заставят упаковку скручиваться, выдавливая содержимое наружу из оболочки.
Также можно отрезать кусок колбасы, который вы намерены почистить, и начать закручивать металлическую клипсу на конце - в некоторых случаях так получается даже проще.
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Колбаса в украинской кухне и культуре
Колбаса в традиционной украинской кухне - это продукты, которые изготавливались преимущественно на запас. После забоя свиньи тонкие кишки тщательно промывали, вымачивали, очищали и начиняли сырым мясом, салом с солью, чесноком, перцем. Колбаса складывалась кольцами и зажаривалась на листах в горячей печи с обеих сторон, пишет Википедия.
Колбасы обычно делали перед Рождеством, Пасхой, и они были обязательным и почетным блюдом на праздничном столе. Для длительного хранения колбасу складывали в горшки, заливали смальцем и ставили в прохладное место. На Западе Украины колбасу также удили в специальных коптильнях или просто в камине.
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