Зачем класть горчицу в обувь: простой трюк, чтобы не мерзнуть холодной зимой

Существует необычный, но эффективный метод для сохранения тепла.

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Секреты зимней обуви от экспертов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, Unsplash

О чем речь:

Почему важно заменять стельки на зиму

Что положить в обувь, чтобы не мерзнуть зимой

Холодные ноги - одна из основных причин зимних простуд. Чтобы избежать переохлаждения, в обувь можно положить несколько простых и доступных вещей.

Если ваши ноги будут оставаться теплыми, риск простудных заболеваний существенно уменьшится, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

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Вот несколько способов обеспечить комфорт и тепло даже в самые суровые морозы.

Замена стелек. Используйте стельки из меха или хлопка, которые эффективно удерживают тепло. Для дополнительного утепления можно подложить под обычную стельку несколько слоев газеты - это бюджетный, но действенный способ.

Используйте стельки из меха или хлопка, которые эффективно удерживают тепло. Для дополнительного утепления можно подложить под обычную стельку несколько слоев газеты - это бюджетный, но действенный способ. Фольгированные теплоотражатели. В строительных магазинах продается фольгированный материал, из которого можно вырезать стельки по форме вашей обуви. Чтобы ноги не прели, сделайте несколько отверстий диаметром до 5 мм.

В строительных магазинах продается фольгированный материал, из которого можно вырезать стельки по форме вашей обуви. Чтобы ноги не прели, сделайте несколько отверстий диаметром до 5 мм. Перцовый пластырь. Наклейте его на носки, а сверху наденьте еще одну пару. Такой способ помогает сохранять тепло даже в сильный мороз.

Наклейте его на носки, а сверху наденьте еще одну пару. Такой способ помогает сохранять тепло даже в сильный мороз. Сухая горчица. Насыпьте немного сухой горчицы в носки, а затем наденьте еще одну пару. Это необычный, но эффективный метод для сохранения тепла.

Замерзнуть зимой очень легко, если вступить в лужу или снежный сугроб. Поэтому эксперты поделились, как сделать так, чтобы обувь не промокала.

Больше важных советов:

Что делать, если обувь мокрая? Можно воспользоваться бытовыми электроприборами: обдувать обувь феном, включенным в холодном режиме, или изнутри пылесосом, включенным на выдувание. Вам помогут обычные продукты, имеющие свойство "втягивать" влагу: прогретую соль, соду или рис насыпьте в тканевые пакетики (можно в тонкий носок) и вложите внутрь обуви.

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