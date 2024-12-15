Что делать, когда потеет лобовое стекло: простой и бюджетный лайфхак для водителей

Эксперты рассказали о замечательном бюджетном решении этой зимы, если вы не хотите вкладывать деньги в дорогие специализированные средства.

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Какое средство можно использовать для устранения запотевания в авто / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Какой секрет чистого лобового стекла

Как пена для бритья поможет автомобилистам зимой

Зимний сезон приносит водителям немало хлопот, и одной из самых распространенных проблем является запотевшее лобовое стекло. Это не только создает дискомфорт во время вождения, но и может повлечь штраф, ведь ограниченная видимость повышает риск аварий, пишет Главред со ссылкой на Express.

Однако существует простой и доступный способ решить эту проблему - с помощью обычной пены для бритья.

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"Пена для бритья создает на лобовом стекле полупостоянный барьер, который предотвращает образование капель воды. Хотя этот барьер не является постоянным и требует повторного нанесения, он уменьшает вероятность запотевания лобового стекла. Вождение с запотевшими окнами или запотевшим лобовым стеклом может быть опасным, поскольку это ухудшает видимость и может увеличить риск аварий. Если у вас нет времени медленно прогревать салон автомобиля, чтобы уменьшить запотевание, пена для бритья - отличное бюджетное решение этой зимой, если вы не хотите вкладывать деньги в дорогие специализированные средства", - рассказывает Лиам Спенсер из Northallerton Glass.

Вот как это сделать:

Нанесите немного пены для бритья на чистую салфетку из микрофибры.

Равномерно распределите пену по внутренней стороне лобового стекла.

Протрите поверхность салфеткой, чтобы убедиться, что средство нанесено равномерно.

Удалите остатки пены чистой салфеткой из микрофибры.

Эксперты отмечают, что пену для бритья можно использовать как бюджетную альтернативу специальным средствам для устранения запотевания, которые часто стоят гораздо дороже.

"Если вы планируете воспользоваться этим трюком, убедитесь, что вы используете пену, а не гель, поскольку гель не будет иметь такого же эффекта. Также стоит убедиться, что пена для бритья не касается лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, поскольку это может его повредить", - предупреждают в Express.

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