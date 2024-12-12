Имеет полезную функцию: водителям рассказали о 'секретной' кнопке на зеркале

Люди были ошеломлены, когда узнали о функции крошечной кнопки на зеркале заднего вида.

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Кнопка на зеркале в авто / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Где размещена "секретная" кнопка в автомобиле

Для чего она нужна

В Сети люди сделали удивительное открытие, которое показало водителям, что маленькая кнопка на автомобильных зеркалах имеет практическую функцию.

Это открытие стало известным благодаря видео в TikTok, в котором рассказывается, что лишь около 5% людей знают об этих функциях автомобиля, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Для чего нужна кнопка на зеркале заднего вида

Отмечается, что огни заднего автомобиля слишком слепящие, когда водитель едет ночью. Однако, нужно лишь нажать на этот маленький ключик под зеркалом заднего вида - и можно включить функцию антиблика.

Кнопку, напоминающую кнопку выключателя, часто не замечают, особенно в старых автомобилях. Однако функция автоматического затемнения невероятно полезна для ночного вождения.

Регулируя зеркало заднего вида, она помогает предотвратить блики от фар автомобилей позади, обеспечивая лучшую видимость для водителя.

Как переключить зеркало заднего вида - видео:

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