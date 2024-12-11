Родители удивятся: для чего на самом деле нужна наклейка 'ребенок в авто'

Вы узнаете:
- Для чего нужна наклейка "ребенок в авто"
- В каких ситуация она важна
Многие люди после рождения ребенка решают прикрепить наклейку "ребенок в авто" на заднее стекло своего автомобиля. Однако, оказывается, что многие даже не догадывались, что она может быть там не только для того, чтобы сигнализировать другим водителям о том, что им следует быть осторожными за рулем.
Главред решил разобраться, для чего нужна наклейка "ребенок в машине".
Что означает наклейка на автомобиле "ребенок в авто"
Как сообщает Mirror, эксперт по автоспорту заявил, что эта наклейка не для того, чтобы сказать: "У меня в машине ребенок, поэтому я могу немного отвлечься".
По его словам, это знак для аварийных служб.
"Если они обнаружат, что ваша машина разбилась, что вы потеряли сознание в машине или скатились с берега, это знак, что им нужно остаться на месте происшествия, чтобы найти ребенка, который находился в машине. В этом назначение этого знака", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что на самом деле, если оставить его на стекле заднего вида на все время, это может стать проблемой - ведь экстренные службы могут подумать, что у вас в машине ребенок.
Оказывается, многие люди не знали об этом, а некоторые были в ужасе.
"Я всегда думал, что это для того, чтобы предупредить других водителей, чтобы они ездили осторожно", - сказал один мужчина.
"У меня, парамедика, сердце сжимается, когда я вижу эти значки на местах ДТП, особенно когда ты отчаянно ищешь пропавшего ребенка, а он оказывается дома с кем-то другим", - сказал работник экстренных служб.
Зачем клеить на автомобиль наклейку "ребенок в авто" - видео:
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Baby on board sign♬ original sound - Pentagram Motorsport
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The Daily Mirror
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