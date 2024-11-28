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Проезд на жёлтый сигнал светофора: водителей ждут серьёзные наказания

Марина Фурман
28 ноября 2024, 03:31
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Новый законопроект предлагает более существенные санкции для тех водителей, которые неоднократно нарушают правила дорожного движения.
авто, светофор
Водителям грозят штрафы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие штрафы предусмотрены за проезд на желтый сигнал светофора

Могут ли лишить прав за проезд на желтый светофор

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Водителей, которые системно проезжают на желтый сигнал светофора, будут лишать прав. Об этом говорится в законопроекте №12172, который уже готовится к обсуждению в Верховной Раде, передает Главред.

Не секрет, что многие водители считают желтый цвет сигналом к ускорению и часто на скорости пролетают на него. Согласно статистическим данным, в 2023 году в Украине было зафиксировано около трех сотен ДТП именно из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.

По действующим правилам, если водитель проезжает на желтый цвет светофора, тогда он должен заплатить штраф в размере от 510 до 680 гривен. Однако новый законопроект предлагает более существенные санкции для тех, кто неоднократно нарушает правила. Систематическое нарушение может стоить водителю лишения прав сроком от шести месяцев до года.

Но для применения суровых санкций правоохранители должны зафиксировать три случая нарушения в год.

За первое нарушение придется заплатить 510 грн, за второе - 680 грн, а за третье - 2250 грн и лишение водительского удостоверения на срок до одного года.

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Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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