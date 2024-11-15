Водителям на заметку: где нельзя парковать авто - грозит большой штраф

В ПДД есть много правил относительно остановки и стоянки автомобиля.

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Где нельзя парковать авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, vodiy.ua

Вы узнаете:

В каких местах парковать авто запрещено

Что означают дорожные знаки 3.34 и 3.35

Парковка автомобиля - это трудная задача, ведь нужно использовать не только все умения управления, но и знать, в каких местах это можно делать.

В Украине все правила парковки прописаны в ПДД, поэтому Главред решил напомнить водителям о некоторых из них.

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Где нельзя парковать автомобиль

Как известно, парковка в неположенных местах может грозить не только штрафами, но и опасностью для участников дорожного движения.

Согласно ПДД, парковать автомобиль нельзя в таких локациях:

Железнодорожные переезды и трамвайные пути. Здесь запрещена как парковка, так и остановка. Это важные пути сообщения, и задержка движения может привести к аварийным ситуациям. Мосты, тоннели, путепроводы и под ними. В этих местах важно сохранять проездную способность и не создавать дополнительные риски из-за ограниченной видимости или ограниченного пространства. Перекрестки и зона 10 метров вокруг них. Парковка возле перекрестков ограничивает видимость водителям и создает дополнительные риски ДТП. Пешеходные переходы. Оставлять машину на переходах и в радиусе 10 метров от них категорически запрещено, чтобы не мешать пешеходам и не снижать обзорность для других водителей. Остановки общественного транспорта. Парковаться на расстоянии ближе 30 метров до остановок запрещено, чтобы обеспечить безопасную зону для пассажиров. На проезжей части перед выездами из дворов и объектов. Блокировка выезда может создать препятствие для экстренных служб или других водителей. На тротуарах и газонах. Парковка на тротуарах разрешена только при условии, что остается минимум 2 метра для пешеходов, и если отсутствует соответствующий запрет. Места для людей с инвалидностью. Без соответствующих документов парковка на таких местах наказывается штрафом.

Какая разница между остановкой и стоянкой

Согласно ПДД, остановка может длиться до 5 минут. Её можно оправдать короткими действиями, например высадка пассажиров.

Если автомобиль стоит дольше 5 минут, это считается стоянкой. За нарушение правил остановки или стоянки можно получить штраф.

Какой знак запрещает остановку

Знак 3.34 запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров.

Знак 3.34 / фото: vodiy.ua

Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Какой знак запрещает стоянку

Знак 3.35 запрещает стоянку всех транспортных средств, кроме водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", и на такси с включенным таксометром.

Зона действия знака - такая же, как и у знака 3.34.

Знак 3.35 / фото: vodiy.ua

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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