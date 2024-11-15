Водителям на заметку: где нельзя парковать авто - грозит большой штраф

Вы узнаете:
- В каких местах парковать авто запрещено
- Что означают дорожные знаки 3.34 и 3.35
Парковка автомобиля - это трудная задача, ведь нужно использовать не только все умения управления, но и знать, в каких местах это можно делать.
В Украине все правила парковки прописаны в ПДД, поэтому Главред решил напомнить водителям о некоторых из них.
Где нельзя парковать автомобиль
Как известно, парковка в неположенных местах может грозить не только штрафами, но и опасностью для участников дорожного движения.
Согласно ПДД, парковать автомобиль нельзя в таких локациях:
- Железнодорожные переезды и трамвайные пути. Здесь запрещена как парковка, так и остановка. Это важные пути сообщения, и задержка движения может привести к аварийным ситуациям.
- Мосты, тоннели, путепроводы и под ними. В этих местах важно сохранять проездную способность и не создавать дополнительные риски из-за ограниченной видимости или ограниченного пространства.
- Перекрестки и зона 10 метров вокруг них. Парковка возле перекрестков ограничивает видимость водителям и создает дополнительные риски ДТП.
- Пешеходные переходы. Оставлять машину на переходах и в радиусе 10 метров от них категорически запрещено, чтобы не мешать пешеходам и не снижать обзорность для других водителей.
- Остановки общественного транспорта. Парковаться на расстоянии ближе 30 метров до остановок запрещено, чтобы обеспечить безопасную зону для пассажиров.
- На проезжей части перед выездами из дворов и объектов. Блокировка выезда может создать препятствие для экстренных служб или других водителей.
- На тротуарах и газонах. Парковка на тротуарах разрешена только при условии, что остается минимум 2 метра для пешеходов, и если отсутствует соответствующий запрет.
- Места для людей с инвалидностью. Без соответствующих документов парковка на таких местах наказывается штрафом.
Какая разница между остановкой и стоянкой
Согласно ПДД, остановка может длиться до 5 минут. Её можно оправдать короткими действиями, например высадка пассажиров.
Если автомобиль стоит дольше 5 минут, это считается стоянкой. За нарушение правил остановки или стоянки можно получить штраф.
Какой знак запрещает остановку
Знак 3.34 запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров.
Зона действия знака - от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (прилегания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.
Какой знак запрещает стоянку
Знак 3.35 запрещает стоянку всех транспортных средств, кроме водителей с инвалидностью, управляющих мотоколяской или автомобилем, обозначенными опознавательным знаком "Водитель с инвалидностью", и на такси с включенным таксометром.
Зона действия знака - такая же, как и у знака 3.34.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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