Водителям на заметку: когда включать ближний свет фар в Украине, обновленные правила

Не все водители знают, когда нужно включать ближний свет фар и могут получить из-за этого штраф.

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Когда включать ближний свет фар в Украине 2024 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Нужно ли включать ближний свет фар в светлое время суток

В каких случаях ближний свет нужно выключать

В правилах дорожного движения Украины прописаны четкие требования относительно того, когда включать ближний свет обязательно, однако некоторые водители все еще пренебрегают безопасностью на дорогах.

Главред разобрался в правилах по использованию фар и для чего использовать ближний свет в разных случаях. Об этом в частности говорится в постановлении Кабмина 1306 на сайте Верховной Рады Украины.

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Требования по использованию ближнего света фар являются одними из основных для соблюдения правил дорожного движения. Согласно действующим нормам, водители должны включить ближний свет фар в следующих случаях:

Во время движения в темное время суток (с 19:00 до 7:00), независимо от погодных условий.

В любое время суток при условии недостаточной видимости (дождь, туман, снегопад, дым).

Если дорожное покрытие мокрое, покрыто льдом или снегом, что снижает видимость.

В тоннелях, даже если освещение в них есть.

С 2024 года согласно ПДД в Украине продолжают требовать использования ближнего света фар во время движения на всех типах дорог, особенно когда ограниченная видимость.

Однако есть случаи, когда выключать ближний свет фар в Украине разрешено. Например, на автомобильных дорогах с хорошей видимостью днем (в ясную погоду, на безоблачном небе), можно не использовать ближний свет фар, но это не касается движения через тоннели или в условиях плохого освещения.

В дневное время на автомагистралях или вне населенных пунктов можно использовать дневные ходовые огни вместо ближнего света фар, если автомобиль ими оборудован.

Кроме этого выключить ближний свет даже необходимо в тех случаях, когда автомобиль находится на местах, где не создается угроза "слепить" других водителей.

Если не соблюдать эти правила дорожного движения, вы не только будете подвергать опасности себя и других водителей на дороге, но и можете получить штраф в размере от 425 до 510 гривен.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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