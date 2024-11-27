Водители озадачены из-за нового дорожного знака: при чем здесь хомяки

Вы узнаете:
- О чем предупреждает новый дорожный знак
- Где его устанавливают
Дорожные знаки содержат информацию для водителей, которая является обязательной для выполнения, ведь это значительно повышает уровень безопасности и снижает риск аварии или столкновения.
Однако, в Польше установили новый дорожный знак, который удивляет водителей, пишет Главред со ссылкой на InPoland.
Новый дорожный знак в Польше
В Польше есть шесть типов дорожных знаков: предупредительные, приказные, запрещающие, информационные, знаки направления и местности и дополнительные знаки. Под некоторыми дорожными знаками могут размещаться определенные таблички, которые уточняют значение символов.
В Люблинском воеводстве недавно появилось до сих пор невиданное сочетание: под традиционным предупредительным знаком A-30 (другие опасности) появился табличка: Уменьши скорость. Хомяки (Zwolnij. chomiki).
Для чего нужен новый дорожный знак
Отмечается, что данный дорожный знак А-30 в сочетании с табличкой "Zwolnij. chomiki" призывает к осторожности на дороге из-за хомяков, которые в последнее время довольно часто перебегают дороги.
По словам экологов, популяция этих грызунов в последнее время значительно увеличилась, но этому виду все еще угрожает вымирание. А хомяки часто погибают под колесами транспортных средств.
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Что такое дорожный знак?
Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.
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