Водители озадачены из-за нового дорожного знака: при чем здесь хомяки

На некоторых дорогах в Польше установили "интересные" дорожные знаки.

https://glavred.info/auto/voditeli-ozadacheny-iz-za-novogo-dorozhnogo-znaka-pri-chem-zdes-homyaki-10617968.html Ссылка скопирована

Новый дорожный знак в Польше / коллаж: Главред, фото: InPoland, pixabay

Вы узнаете:

О чем предупреждает новый дорожный знак

Где его устанавливают

Дорожные знаки содержат информацию для водителей, которая является обязательной для выполнения, ведь это значительно повышает уровень безопасности и снижает риск аварии или столкновения.

Однако, в Польше установили новый дорожный знак, который удивляет водителей, пишет Главред со ссылкой на InPoland.

видео дня

Новый дорожный знак в Польше

В Польше есть шесть типов дорожных знаков: предупредительные, приказные, запрещающие, информационные, знаки направления и местности и дополнительные знаки. Под некоторыми дорожными знаками могут размещаться определенные таблички, которые уточняют значение символов.

В Люблинском воеводстве недавно появилось до сих пор невиданное сочетание: под традиционным предупредительным знаком A-30 (другие опасности) появился табличка: Уменьши скорость. Хомяки (Zwolnij. chomiki).

Для чего нужен новый дорожный знак

Отмечается, что данный дорожный знак А-30 в сочетании с табличкой "Zwolnij. chomiki" призывает к осторожности на дороге из-за хомяков, которые в последнее время довольно часто перебегают дороги.

По словам экологов, популяция этих грызунов в последнее время значительно увеличилась, но этому виду все еще угрожает вымирание. А хомяки часто погибают под колесами транспортных средств.

Читайте также:

Что такое дорожный знак? Дорожный знак - стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый край дороги для сообщения определенной информации участникам дорожного движения, одно из средств регулирования дорожного движения. Дорожные знаки могут быть постоянными, временными и с переменной информацией. Временные дорожные знаки размещаются на переносных устройствах, дорожном оборудовании или закрепляются на щите с фоном желтого цвета и имеют преимущество перед постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред