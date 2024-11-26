Как уменьшить расход бензина на автомате: опытные водители об этом не знали

На каком режиме ездить автоматом, чтобы экономить бензин - специалисты раскрыли действенные лайфхаки.

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Как экономнее ездить на автомате / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какая скорость автомобиля является наиболее экономной

Для чего представлять яйцо между ногой и педалями

Как сделать автомобиль с автоматической коробкой передач более экономным, чтобы расход топлива был меньше - опытные специалисты рассказали тонкости успешного вождения.

Специалисты подробно рассказали, что фактический расход топлива является эксплуатационным. Стоит объяснить, что он включает расход во время езды в пробках, при включенном кондиционере, расход горючего зимой и многое другое. Все эти показатели стоит суммировать, высчитать среднее и добавить к этому всему индивидуальный стиль вождения - тогда вы получите фактический объем топлива.

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Специалисты советуют, что при движении в пробках необходимо равномерно и медленно двигаться, чтобы делать меньше остановок, ведь в начале движения машины расходуется больше всего энергии.

На какой скорости минимальный расход топлива на автомате

Известно, чтобы получить экономную езду на бензине, стоит плавно и осторожно ездить. Также нужно следить, чтобы давление в шинах было в соответствующих пределах, которые указаны на корпусе авто. При низком давлении в шинах расход бензина будет только увеличиваться. Если не хотите переплачивать за бензин, специалисты советуют зафиксировать высшую передачу. Поэтому стоит придерживаться основных правил:

селектор автомата нужно перевести в ручной режим работы

после этого на панели приборов погаснет буква D, зато появится цифра, которая будет означать, что высшая передача включена. Такие методы помогут сэкономить на бензине во время дальних поездок.

Однако, если нужно остановиться на более чем 3-4 минуты, тогда необходимо для экономии перевести селекторы вариатора или автомата в положение P или N.

На какой передаче экономнее ездить

Опытные водители рассказали об интересном способе экономии бензина. Они рассказали, что стоит представить куриное яйцо между педалью газа и вашей ногой. Стоит нажимать на педаль газа так "нежно", чтобы не раздавить воображаемое яйцо. Используя такую технику вождения, можно довести экономию бензина до 40%.

Также во время поездки на большие расстояния, стоит двигаться на крейсерской скорости от 90 до 110 км/ч. Также избегайте лишних ускорений и торможения на дороге. Известно, что на такой скорости ехать будет значительно экономнее.

Помните, что необходимо разумно ездить, тогда вы сможете сэкономить бензин. Избегайте лишних разгонов и торможения. Расход топлива также зависит от объема двигателя, поэтому не стоит зря раскручивать двигатель с большим рабочим объемом.

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