'Светит' штраф: кому запрещено ездить в Польше на авто с украинскими номерами

Вы узнаете:
- Сколько времени можно ездить по Польше на авто с украинскими номерами
- Какой штраф за нарушение льготного срока
Многие украинцы едут в Польшу на своем автомобиле с украинской регистрацией. Однако, следует знать, что при определенных обстоятельствах, за езду на авто с украинскими номерами можно получить штраф.
Эксперты издания "Твоя машина" рассказали, кому запрещено ездить в Польше на автомобиле с украинскими номерами, пишет Главред.
Можно ли ездить в Польше на авто с украинскими номерами
Как известно, польское законодательство позволяет ездить на авто с украинскими номерами не более 180 дней.
Если водитель намерен после этого срока продолжить оставаться в стране, ему нужно зарегистрировать транспортное средство в повятовой администрации по месту жительства.
Что будет, если не зарегистрировать авто в Польше
За отсутствие обязательной регистрации для автомобилистов в Польше есть штраф, который составляет 1000 злотых, что эквивалентно примерно 10 000 гривен.
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Что известно об издании "Твоя машина"?
Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.
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