'Светит' штраф: кому запрещено ездить в Польше на авто с украинскими номерами

Ездить по Польше на автомобиле с украинскими номерами можно лишь ограниченное количество дней.

https://glavred.info/auto/svetit-shtraf-komu-zapreshcheno-ezdit-v-polshe-na-avto-s-ukrainskimi-nomerami-10616594.html Ссылка скопирована

Украинские авто в Польше / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько времени можно ездить по Польше на авто с украинскими номерами

Какой штраф за нарушение льготного срока

Многие украинцы едут в Польшу на своем автомобиле с украинской регистрацией. Однако, следует знать, что при определенных обстоятельствах, за езду на авто с украинскими номерами можно получить штраф.

Эксперты издания "Твоя машина" рассказали, кому запрещено ездить в Польше на автомобиле с украинскими номерами, пишет Главред.

видео дня

Можно ли ездить в Польше на авто с украинскими номерами

Как известно, польское законодательство позволяет ездить на авто с украинскими номерами не более 180 дней.

Если водитель намерен после этого срока продолжить оставаться в стране, ему нужно зарегистрировать транспортное средство в повятовой администрации по месту жительства.

Что будет, если не зарегистрировать авто в Польше

За отсутствие обязательной регистрации для автомобилистов в Польше есть штраф, который составляет 1000 злотых, что эквивалентно примерно 10 000 гривен.

Читайте также:

Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред