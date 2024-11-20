Цвет дыма из выхлопной трубы: как распознать неисправности авто за несколько секунд

Цвет дыма из выхлопной трубы может указывать на наличие проблем с двигателем.

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Какой бывает дым из выхлопной трубы автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

Какого цвета бывает дым из выхлопной трубы

Как по цвету газов определить неисправность автомобиля

Дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля, в основном едва заметен, и такой цвет является нормальным для исправной и работающей системы выхлопных газов. Если же цвет выхлопа изменился, это может свидетельствовать в том числе о неисправности машины. Главред, разбирался на какие проблемы указывает разный цвет дыма из выхлопной трубы автомобиля.

По данным портала Auto Express, выхлопной дым может быть разных цветов, например, черный, синий, серый или белый.

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Белый дым

Если из выхлопной трубы заметен белый дым, то это может быть обычный пар, вызванный конденсатом в выхлопной трубе, или более серьезная проблема, вызванная утечкой охлаждающей жидкости двигателя.

Эксперты отмечают, что белый дым от конденсата должен исчезнуть, как только двигатель нагреется до нужной температуры.

В то же время чрезмерное количество белого дыма может свидетельствовать о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Синий дым

Появление синего дыма из выхлопной трубы может свидетельствовать о сжигании масла. Существует ряд потенциальных причин, наиболее серьезными из которых являются изношенность уплотнений клапанов, поршневых колец или турбокомпрессоров. Если ваш автомобиль выпускает синий дым, вам следует обратиться к профессиональному механику для проверки двигателя.

Серый дым

Если появился синий дым, то это может быть избыток масла, неисправность клапана PCV или утечка трансмиссионной жидкости на в автомобилях с АКПП. Это должен исследовать профессионал.

Черный дым

В бензиновых автомобилях это означает, что сжигается слишком много топлива, и может быть признаком проблем с воздушным фильтром или топливной форсункой.

В дизельных автомобилях это, скорее всего, накопление сажи или очистка сажевого фильтра. Более длительная поездка по автомагистрали на скорости, чтобы увеличить обороты, даст фильтру возможность очиститься и решить проблему.

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