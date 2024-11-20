Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Цвет дыма из выхлопной трубы: как распознать неисправности авто за несколько секунд

Марина Фурман
20 ноября 2024, 14:09
369
Цвет дыма из выхлопной трубы может указывать на наличие проблем с двигателем.
выхлопные газы
Какой бывает дым из выхлопной трубы автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

Вы узнаете:

  • Какого цвета бывает дым из выхлопной трубы
  • Как по цвету газов определить неисправность автомобиля

Дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля, в основном едва заметен, и такой цвет является нормальным для исправной и работающей системы выхлопных газов. Если же цвет выхлопа изменился, это может свидетельствовать в том числе о неисправности машины. Главред, разбирался на какие проблемы указывает разный цвет дыма из выхлопной трубы автомобиля.

По данным портала Auto Express, выхлопной дым может быть разных цветов, например, черный, синий, серый или белый.

видео дня

Белый дым

Если из выхлопной трубы заметен белый дым, то это может быть обычный пар, вызванный конденсатом в выхлопной трубе, или более серьезная проблема, вызванная утечкой охлаждающей жидкости двигателя.

Эксперты отмечают, что белый дым от конденсата должен исчезнуть, как только двигатель нагреется до нужной температуры.

В то же время чрезмерное количество белого дыма может свидетельствовать о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Синий дым

Появление синего дыма из выхлопной трубы может свидетельствовать о сжигании масла. Существует ряд потенциальных причин, наиболее серьезными из которых являются изношенность уплотнений клапанов, поршневых колец или турбокомпрессоров. Если ваш автомобиль выпускает синий дым, вам следует обратиться к профессиональному механику для проверки двигателя.

Серый дым

Если появился синий дым, то это может быть избыток масла, неисправность клапана PCV или утечка трансмиссионной жидкости на в автомобилях с АКПП. Это должен исследовать профессионал.

Черный дым

В бензиновых автомобилях это означает, что сжигается слишком много топлива, и может быть признаком проблем с воздушным фильтром или топливной форсункой.

В дизельных автомобилях это, скорее всего, накопление сажи или очистка сажевого фильтра. Более длительная поездка по автомагистрали на скорости, чтобы увеличить обороты, даст фильтру возможность очиститься и решить проблему.

Читайте также:

Что известно об Auto Express

Auto Express - это популярный британский автомобильный журнал и веб-сайт, который специализируется на новостях, обзорах и тестах автомобилей. Также на сайте можно найти советы от ведущих деятелей отрасли. Сайт был основан в 1988 году и с тех пор стал одним из ведущих автомобильных порталов в Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто лайфхак автомобили
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Разные типы ракет": РФ может массированно ударить по Украине 20 ноября: что известно

"Разные типы ракет": РФ может массированно ударить по Украине 20 ноября: что известно

15:59Украина
Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

15:55Украина
Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

15:50Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Творит чудеса: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Батареи могут стать горячее в разы: сантехник поделился секретом

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Водителям на заметку: кто может не использовать ремень в авто - штрафа не будет

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

Финансовый гороскоп на 2025 год: кому Зеленая Змея принесет богатство

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

"Идти работать дворником": звезда сериала "Сваты" не вернется в РФ

Последние новости

15:59

"Разные типы ракет": РФ может массированно ударить по Украине 20 ноября: что известно

15:55

Стоят тысячи гривен: какие самые дорогие елочные игрушки из СССР можно продать

15:55

Энергетика Украины на грани сбоя: удары РФ имеют серьезные последствия - СМИ

15:50

Сериал "Пограничники" стал самым популярным тайтлом октября на Киевстар ТВ

15:50

Какой будет зима 2025 в Украине: климатолог Засядько дала прогноз

Россия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – ЖдановРоссия может устроить Армагеддон после разрешения США бить вглубь России – Жданов
15:41

Украинские предприниматели возмущены критикой антикоррупционера Шабунина: частная собственность должна быть защищена

15:35

MONATIK, DOROFEEVA, KOLA сыграют сказочных духов в праздничном проекте "Рождество. Ты не один"

15:32

Первая леди Зеленская выгуляла шикарную вышиванку "Ришелье"

15:03

Это не из-за ядерки: стала известна причина закрытия посольства США в Киеве - СМИ

Реклама
15:01

Как создают прогноз погоды: синоптик озвучила закулисье работы метеорологов

14:59

Не до мира: Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение на удары ATACMS по РФ

14:59

"Нас ждет новый этап войны": когда закончится война и чем начнется 2025 год

14:35

Посольства массово закрываются: РФ готова нанести массированный ракетный удар

14:32

Полное исчезновение Средиземного моря: ученые сообщили об опасности

14:22

Когда украинцы будут праздновать День Святого Николая в 2024 году: новая дата

14:09

Цвет дыма из выхлопной трубы: как распознать неисправности авто за несколько секунд

14:01

Украина поразила более четверти основных военных кораблей РФ - разведка Британии

13:49

"Скакал по бабам": Алле Пугачевой приписывают роман с известным певцом

13:43

Еще одна категория получит право на отсрочку от мобилизации - решение Рады

13:29

Угроза массированной атаки: запасов РФ хватит на несколько волн ударов - Згурец

Реклама
13:15

ВСУ спасают Сумщину: в Брянской области уничтожен важный арсенал РФ - Жмайло

13:02

Трамп проведет сильные переговоры с Путиным, Байден ему подыграл - Bloomberg

12:55

Гороскоп на завтра 21 ноября: Девам - неожиданный доход, Львам - удача

12:46

Киеву придется смириться: война может закончиться в 2025 году - The Economist

12:29

Ради победы: в Британии изменили политику в отношении Storm Shadow - The Times

12:25

В Украине "упала" цена на один популярный овощ: сколько стоит теперь

12:06

"Надо делать ставку на жизнь": ВСУ могут оставить важный город - эксперт

12:00

"На щите": на фронте погиб известный украинский актер - детали

12:00

Разрешение США бить вглубь России разблокирует аналогичные решения стран Европымнение

11:58

Россия выпустила 122 "Шахеда" и ракеты для атаки по Украине: сколько целей сбито

11:56

Уже четыре посольства в Киеве закрыты из-за угрозы ракетного удара: что известно

11:47

Бывший ангел Victoria's Secret потеряла ребенка

11:16

ВСУ успешно освобождают Харьковщину: где продвинулись смелые воины - аналитики ISW

11:06

Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

11:03

Дмитрий Кулеба показал свою первую татуировку - что и где набил экс-министр

11:01

Китайский гороскоп на завтра 21 ноября: Драконам - финансовые проблемы, Петухам - семейные споры

10:54

РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

10:49

Можно доверить все: 3 самые надежные знаки зодиака

10:39

Путинистка Успенская "арестовала" собственную дочь: что происходит

10:30

Свет будет весь день: в некоторых областях Украины отменили графики отключений

Реклама
10:16

Ситуация на Курщине обостряется: РФ продвигается к украинскому выступлению - ISW

09:57

Берем куриное филе и готовим райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусноВидео

09:54

У РФ готова авиация и ракеты: в ЦПД призвали украинцев реагировать на тревоги

09:50

Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФВидео

09:44

Зачем нужно класть бутылку с водой в бачок унитаза

09:03

Конденсат и плесень исчезнут навсегда: чем нужно опрыскать окна

09:00

Угроза серьезная: посольство США предупредило о возможном ракетном ударе РФ

08:52

Агрессоры с России с самого утра кошмарят Киев дронами: какие последствие атакиФото

08:43

Путин может решить закончить войну в Укране: Зеленский сказал, причем тут Трамп

08:37

Карта Deep State онлайн за 20 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять