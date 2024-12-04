Большинство водителей забывают: без каких вещей нельзя садиться за руль авто

Водителям напомнили, что всегда обязательно должно быть в автомобиле.

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Что обязательно должно быть в автомобиле / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие вещи обязательно должны быть в автомобиле

Какой штраф могут выписать за езду без них

Большинство водителей обращают внимание прежде всего на свое поведение на дороге, как потенциальную причину автомобильного штрафа. Но его также можно получить за отсутствие в авто обязательных элементов.

Главред решил разобраться, без каких вещей водителям запрещено управлять автомобилем.

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Что обязательно должно быть в автомобиле

Согласно разделу 31.4 ПДД, водители должны иметь с собой десять обязательных предметов, отсутствие которых может повлечь наложение штрафа:

Стеклоочистители. Этот механизм является незаменимым во время дождя, снега или просто, когда на лобовое стекло попадает вода или мусор. Неудивительно, что ПДД запрещает ездить со сломанными или отсутствующими дворниками.

Этот механизм является незаменимым во время дождя, снега или просто, когда на лобовое стекло попадает вода или мусор. Неудивительно, что ПДД запрещает ездить со сломанными или отсутствующими дворниками. Зеркало заднего вида. Также как и стеклоочистители, зеркала заднего вида крайне важны для управления автомобилем. Они помогают ориентироваться в пространстве и контролировать ситуацию вокруг машины.

Также как и стеклоочистители, зеркала заднего вида крайне важны для управления автомобилем. Они помогают ориентироваться в пространстве и контролировать ситуацию вокруг машины. Звуковой сигнал. Клаксон нужен, чтобы предупредить других участников движения об опасности. Если он отсутствует или неисправен, то вы не сможете предотвратить аварию.

Клаксон нужен, чтобы предупредить других участников движения об опасности. Если он отсутствует или неисправен, то вы не сможете предотвратить аварию. Спидометр. Он помогает контролировать скорость движения и соответственно не превышать установленные ограничения.

Он помогает контролировать скорость движения и соответственно не превышать установленные ограничения. Бампер. Этот элемент крайне важен для защиты автомобиля во время столкновения. Его отсутствие может привести к травмам пешеходов при наезде на последних.

Этот элемент крайне важен для защиты автомобиля во время столкновения. Его отсутствие может привести к травмам пешеходов при наезде на последних. Брызговики. Наличие брызговиков в списке может показаться странным, но на самом деле они также важны, поскольку предотвращают расплескивание грязи, воды и камней во время движения. При их отсутствии водитель идущего сзади автомобиля может быть лишен обзора из-за загрязнения лобового стекла.

Наличие брызговиков в списке может показаться странным, но на самом деле они также важны, поскольку предотвращают расплескивание грязи, воды и камней во время движения. При их отсутствии водитель идущего сзади автомобиля может быть лишен обзора из-за загрязнения лобового стекла. Аптечка. Базовые медикаменты спасают жизнь в критической ситуации. Поскольку автомобиль является источником повышенной опасности, обязательное наличие аптечки в нем является более, чем логичным.

Базовые медикаменты спасают жизнь в критической ситуации. Поскольку автомобиль является источником повышенной опасности, обязательное наличие аптечки в нем является более, чем логичным. Знак аварийной остановки. Специальный знак из светоотражающих элементов позволяет предупредить других участников движения о приближении к месту ДТП, предотвращая вторичные аварии.

Специальный знак из светоотражающих элементов позволяет предупредить других участников движения о приближении к месту ДТП, предотвращая вторичные аварии. Огнетушитель. Поскольку автомобили ездят на топливе, а в электрокарах батареи могут загореться из-за перенапряжения, важность огнетушителя в современном автомобиле сложно переоценить.

Поскольку автомобили ездят на топливе, а в электрокарах батареи могут загореться из-за перенапряжения, важность огнетушителя в современном автомобиле сложно переоценить. Ремни безопасности и подголовники. Оба элемента критически важны при ДТП, поскольку позволяют предотвратить серьезные травмы водителя и пассажиров.

За отсутствие чего-либо из указанного перечня водителя могут привлечь к ответственности по ч.1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф в таком случае составит 340 гривен. В случае повторного нарушения также возможно лишение прав на срок до полугода.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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