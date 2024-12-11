Водителям на заметку: сколько можно проехать на авто с горящей лампочкой топлива

В большинстве автомобилей лампочка загорается, когда в баке остается около 10% топлива.

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Уровень топлива в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Сколько километров есть "в запасе" после включения лампочки топлива

Можно ли ездить с включенной лампочкой уровня топлива

Каждый автомобилист знает, что когда загорается лампочка уровня топлива на приборной панели, автомобиль следует как можно скорее заправить.

Однако, этот сигнал вовсе не означает быструю остановку и авто сможет проехать еще приличное расстояние, пишет Главред со ссылкой на издание "Твоя машина".

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Сколько километров проедет авто после загорания лампочки уровня топлива

Отмечается, что для каждой модели авто этот показатель может отличаться. В большинстве автомобилей лампочка загорается, когда в баке остается около 10% топлива.

Поэтому, большинство легковых автомобилей "на лампочке" пройдут еще около 50 километров. Иногда эта цифра может составлять 60-80 км. В автомобилях с увеличенным баком дальность хода может составить 100 км.

Можно ли ездить после загорания лампочки топлива

Ездить с включенным предупредительным световым сигналом не рекомендуется. Он служит настоятельным напоминанием о необходимости немедленной дозаправки. Продолжение движения с низким уровнем топлива создает определенные риски. Это может негативно повлиять на различные компоненты автомобиля, включая двигатель и топливную систему, что приведет к дальнейшему дорогостоящему ремонту.

Кроме того, регулярная езда с включенной предупредительной лампочкой может ускорить износ критически важных компонентов, таких как каталитический нейтрализатор и бензиновый насос.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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