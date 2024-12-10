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Зачем натирать фары лимоном и содой: опытные водители поделились секретом

Марина Фурман
10 декабря 2024, 03:02
11
Простой лайфхак, который вернет фарам блеск и эстетичный вид.
фары, лимон
Чем почистить дома автомобильные фары / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Почему фары становятся тусклыми
  • Чем отполировать фары в домашних условиях

Со временем, при постоянном использовании автомобиля, фары могут потускнеть и потерять свой эстетический вид. Вместо того, чтобы покупать новые фары, можно их отполировать, чтобы вернуть им прежний вид. Главред узнавал, как почистить фары за копейки.

Очистка фар автомобиля является важной задачей для обеспечения максимальной видимости во время движения, передает Gazeta.pl.

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Пищевая сода и уксус

Смешивание пищевой соды и уксуса создает мощный очищающий раствор, который легко удаляет грязь, жир и окисление с ваших фар. Просто смешайте в глубокой таре равные части пищевой соды и уксуса, нанесите смесь на фары и потрите мягкой тканью или губкой. Затем промойте фары водой и полностью высушите их.

Зубная паста

Зубную пасту также можно использовать для чистки автомобильных фар. Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань или губку и обработайте фары. Затем смойте водой.

Лимонный сок

Выжмите несколько капель свежего лимонного сока на чистую ткань и обработайте им линзы фар, пока не удалите всю грязь. Затем вытрите остатки влажной тряпкой. Если грязь не смывается, можно добавить немного пищевой соды и повторить процесс. Лучше всего оставить смесь на несколько минут, а затем смыть.

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Почему фары становятся мутными?

Фары становятся мутными из-за влияния окружающей среды - грязи, летящей с дороги, и ультрафиолета. - Современные фары - с пластиковыми стеклами, их можно снова сделать прозрачными с помощью полировки. - Полировать фары можно как вручную, так и с помощью полировальной машинки.

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